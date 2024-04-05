Член сборной Франции по прыжкам в воду упал во время показательного выступления перед Макроном

Сегодня, 11:13
Член сборной Франции по прыжкам в воду Алексис Жандард упал с трамплина на открытии Олимпийского центра водных видов спорта в Сен-Дени. Показательное выступление было перед президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Жандард поскользнулся и упал в бассейн, не выполнив запланированный прыжок. Позже он рассказала, что почувствовал слабость в ноге.
«Но есть и положительный момент — люди будут больше говорить о нашем виде спорта», — сказал Жандард.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.