Член сборной Франции по прыжкам в воду упал во время показательного выступления перед Макроном

Член сборной Франции по прыжкам в воду Алексис Жандард упал с трамплина на открытии Олимпийского центра водных видов спорта в Сен-Дени. Показательное выступление было перед президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Жандард поскользнулся и упал в бассейн, не выполнив запланированный прыжок. Позже он рассказала, что почувствовал слабость в ноге.

«Но есть и положительный момент — люди будут больше говорить о нашем виде спорта», — сказал Жандард.