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Прыгун в воду Игорь Мялин, после смены спортивного гражданства выступающий за сборную Узбекистана, поделился ожиданиями от Олимпийских игр-2024.
— Вы добыли для Узбекистана первую путевку на Олимпиаду по прыжкам в воду. Как отреагировали местные?
— Руководство поздравило, тренер очень обрадовался, за полгода уровень не упал.
— Какая задача у вас на Олимпиаде?
— Всегда надо ставить максимальную задачу. Я для себя ее уже поставил, а дальше — как будет. Ничего сверхъестественного мы не сделаем, — цитирует Мялина Metaratings.ru.
На Универсиаде-2015 в составе сборной России Мялин завоевал четыре медали: одну золотую, одну бронзовую и две серебряные.