Китаец Се Сыи стал трехкратным олимпийским чемпионом по прыжкам в воду

Китайский атлет Се Сыи завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в прыжках в воду с трамплина 3 метра.

28-летний китаец показал результат в 543,60 балла. Серебро взял его соотечественник Ван Цзунюань (530,20), бронза у мексиканца Османа Олверы Ибарры (500,40).

Се Сыи стал трехкратным олимпийским чемпионом: на Играх-2020 в Токио он завоевал золотые медали на трамплине 3 метра и в одиночном и синхронном прыжках.

Прыжки в воду

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Трамплин 3 м

Финал

1. Се Сыи (Китай) — 543,60

2. Ван Цзунюань (Китай) — 530,20

3. Осман Олвера Ибарра (Мексика) — 500,40