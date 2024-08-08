Китаец Се Сыи стал трехкратным олимпийским чемпионом по прыжкам в воду

Сегодня, 17:32
Китайский атлет Се Сыи завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в прыжках в воду с трамплина 3 метра.
28-летний китаец показал результат в 543,60 балла. Серебро взял его соотечественник Ван Цзунюань (530,20), бронза у мексиканца Османа Олверы Ибарры (500,40).
Се Сыи стал трехкратным олимпийским чемпионом: на Играх-2020 в Токио он завоевал золотые медали на трамплине 3 метра и в одиночном и синхронном прыжках.
Прыжки в воду
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Трамплин 3 м
Финал
1. Се Сыи (Китай) — 543,60
2. Ван Цзунюань (Китай) — 530,20
3. Осман Олвера Ибарра (Мексика) — 500,40