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Сегодня, 13:25

Китаянки Чэнь Ивэнь и Чан Яни выиграли синхронные прыжки с трамплина на Олимпиаде

Виктория Кравченко
Чэнь Ивэнь и Чан Яни (в центре) на церемонии награждения.
Фото Reuters
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Китайские спортсменки Чэнь Ивэнь и Чан Яни заняли золотые медали в синхронных прыжках в воду с трех метров на Олимпиаде в Париже.

Серебряные медали завоевали американки Сара Бэйкон и Кэссиди Кук. Бронза — у британок Ясмин Харпер и Скарлетт Мью Дженсен.

Это второе золото Китая на Олимпийских играх.

Прыжки в воду

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Трамплин 3 м. Синхронные прыжки

Финал

1. Чан Яни/Чэнь Ивэнь (Китай) — 337.68

2. Сара Бэйкон/Кэссиди Кук (США) — 314.64

3. Ясмин Харпер/Скарлетт Мью Йенсен (Великобритания) — 302.28

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