Кузнецов заявил, что недопуск российских прыгунов на Игры-2024 останется на совести МОК

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в воду Евгений Кузнецов прокомментировал неучастие российских спортсменов в Играх-2024 в Париже.

«В нашем виде спорта отсутствие россиян повлияет на конкуренцию колоссально! Мы всегда составляли конкуренцию мировым лидерам. Это касается не только нашего вида спорта, но и в целом всего мирового спорта. Они сами не осознают, что делают только хуже. Это останется на совести людей, которые запретили нам и белорусам выступать по политическим мотивам», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на Играх в ограниченном составе в нейтральном статусе.