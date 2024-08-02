Китайцы Цзунюань и Даои стали олимпийскими чемпионами в прыжках в воду на Играх-2024

Китайцы Ван Цзунюань и Лонг Даои победили в прыжках в воду с трамплина 3 м среди мужчин на Олимпиаде-2024 в Париже.

Всегоа за 6 прыжков они набрали 446,10 балла.

Второе место заняли мексиканцы Хуан Келайя и Осмар Олвера (444,03), третье — Энтони Хардинг и Джеком Лойер (Великобритания, 438,15).

22-летний Цзунюань ранее уже выигрывал олимпийские медали — золото и серебро на Играх в Токио. Для 21-летнего Даои это первая победа на Олимпиаде.

Селайя и Ольвера завоевали для Мексики первую в истории олимпийскую медаль в этом виде спорта.

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Трамплин 3 м. Синхронные прыжки

Финал

1. Лон Даои/Ван Цзунюань (Китай) — 446,10

2. Хуан Келайя/Осмар Олвера (Мексика) — 444,03

3. Энтони Хардинг/Джек Лойер (Великобритания) — 438,15