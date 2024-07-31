Китаянки Хонгчан и Юйси стали олимпийскими чемпионками в прыжках в воду на Играх-2024

Китайские прыгуньи в воду Куан Хонгчан и Чэнь Юйси стали победительницами в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Олимпиаде-2024 в Париже. Они набрали 359,10 балла. Второе место заняли представительницы Северной Кореи Йо Джин Ми и Ким Ми Рэ (315,90), третье — британки Андреа Спендолини-Сириекс и Луи Тоулсон (304,38). «СЭ» ведет трансляцию дня Олимпиады. Париж (Франция) Олимпийские игры Женщины Вышка 10 м. Синхронные прыжки Финал 1. Чэнь Юйси/Куан Хонгчан (Китай) — 359,10 балла 2. Йо Джин Ми/Ким Ми Рэ (КНДР) — 315,90 3. Андреа Спендолини-Сириекс/Луи Тоулсон (Великобритания) — 304,38