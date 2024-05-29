Президент Российской федерации прыжков в воду Дружинин рассказал об отношении спортсменов к Олимпиаде в Париже

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал, что спортсмены согласны с позицией федерации по поводу неучастия в Олимпийских играх 2024 года.

«Мнения спортсменов и федерации совпадают. В международных турнирах исключен спортивный принцип по отношению к российским спортсменам. Для того чтобы попасть на Олимпиаду, надо было отобраться на чемпионате мира, на котором были выставлены те же требования о нейтральном статусе», — цитирует Дружинина Metaratings.ru.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда ограничений.