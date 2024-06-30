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Прыжки в воду

Париж-2024

Сегодня, 10:25

Прыгун в воду Мялин: «В России не смог бы отобрать на Олимпиаду. Слишком большая конкуренция»

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Прыгун в воду Игорь Мялин, теперь выступающий за Узбекистан, признался, что в составе сборной России вряд ли сумел бы отобраться на Олимпиаду.

«Выступать на Олимпиаде очень престижно. Для многих спортсменов занятие спортом — главная цель, а за какую страну выступать, не так уж важно. Для спортсмена сама цель — это Олимпиада. Смог бы поехать на Игры за Россию? Слишком большая конкуренция. В России вряд ли смог бы пробиться. Проигрывал соперникам больше в психологии. Было много нервов и переживаний», — приводит слова Мялина Metaratings.

Мялин сменил спортивное гражданство в 2021 году. Он отобрался на Олимпиаду в Париже, став первым в истории прыжков в воду представителем Узбекистана на Играх.

Источник: Metaratings.ru
прыжки в воду
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