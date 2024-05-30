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Париж-2024

Сегодня, 06:14

Дружинин: «Мне неинтересно смотреть Олимпиаду, где нет российских спортсменов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал, что не будет смотреть Олимпийские игры.

«Мне неинтересно смотреть Олимпиаду, где нет российских спортсменов. Это все индивидуально. Есть люди, которые живут спортом и следят за всеми событиями. У меня достаточно плотный график и много других дел, так что я буду просто следить за результатами», — цитирует Metaratings.ru Дружинина.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Россиянам будет запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, их результаты не будут учтены в медальном зачете.

Источник: https://metaratings.ru/news/druzhinin-mne-neinteresno-smotret-olimpiadu-gde-net-rossiyan-367754/
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Президент Российской федерации прыжков в воду Дружинин рассказал об отношении спортсменов к Олимпиаде в Париже