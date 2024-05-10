Бывшая российская всадница Гусейнова рассчитывает выступить на Олимпиаде-2028

Бывшая российская всадница Анна Гусейнова, выступающая в выездке, в интервью «СЭ» рассказала, что постарается побороться за путевку на Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

— Как оцениваете свои шансы отобраться на Олимпиаду в сборной Израиля?

— Понятно, что речь будет идти не об Играх в Париже, а следующих — в Лос-Анджелесе. Если говорить про команду, то у нас есть три-четыре сильных всадника. Так что бороться за место на Олимпиаде можно. А личная путевка полностью зависит от пары всадник/лошадь. Нужно хорошо выступать на определенных международных турнирах, которые являются квалификационными, и набирать там очки.

— При этом выступление на национальных турнирах в Израиле не требуется. Верно?

— Да. Я, если честно, не представляю, как туда физически везти лошадей. Если на самолете, то цены будут в разы выше. Да и если говорить про соревнования, то в Израиле вряд ли проводятся езды того уровня, в которых я участвую. Хотя федерация делает очень многое для развития конного спорта. Привлекает известных всадников, пытается повысить его массовость. Движение вперед, безусловно, есть.

— А турниры в Израиле сейчас вообще проводятся?

— Да, по выездке и конкуру, а также в стране на удивление популярен вестерн. Разновидность конного спорта, зародившаяся в США. Хотя, казалось бы, при чем тут ковбои? Но всем в Израиле это очень нравится.

Екатерина Зобова