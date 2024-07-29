Конный спорт на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Сегодня, 20:00
Соревнования по конному спорту на летних Олимпийских играх 2024 пройдут с 27 июля по 6 августа. Всего в турнире примут участие 200 спортсменов, которые будут соревноваться в трех дисциплинах: 75 в конкуре, 65 в троеборье и 60 в выездке.
В каждой дисциплине будут разыграны медали в личных и командных соревнованиях. Всего разыграют шесть комплектов наград.
10.30. троеборье, индивидуальное первенство. Выездка
10.30. троеборье, командное первенство. Выездка
11.30. троеборье, командное первенство. Кросс
14.00. троеборье, индивидуальное первенство. Кросс
12.00. троеборье, индивидуальное первенство. Конкур, квалификация
13.15. троеборье, командное первенство. Конкур, финал
16.00. троеборье, индивидуальное первенство. Конкур, финал
12.00. выездка, командное первенство. Квалификация (1-ый день)
14.45. выездка, индивидуальное первенство. Квалификация (1-ый день)
11.00. выездка, командное первенство. Квалификация (2-ой день)
13.45. выездка, индивидуальное первенство. Квалификация (2-ой день)
12.00. конкур, командное первенство. Квалификация
15.00. конкур, командное первенство. Финал
11.00. выездка, командное первенство. Специальная программа, финал
11.00. выездка, индивидуальное первенство. Произвольная программа, финал
15.00. конкур, индивидуальное первенство. Квалификация
11.00. конкур, индивидуальное первенство. Финал
Полное расписание турнира по конному спорту на Олимпийских играх в Париже доступно по ссылке на сайте «СЭ».
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).