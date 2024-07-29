Соревнования по конному спорту на Олимпиаде в Париже проходят с 27 июля по 6 августа

Соревнования по конному спорту на летних Олимпийских играх 2024 пройдут с 27 июля по 6 августа. Всего в турнире примут участие 200 спортсменов, которые будут соревноваться в трех дисциплинах: 75 в конкуре, 65 в троеборье и 60 в выездке.

В каждой дисциплине будут разыграны медали в личных и командных соревнованиях. Всего разыграют шесть комплектов наград.

Конный спорт на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

27 июля, суббота

10.30. троеборье, индивидуальное первенство. Выездка

10.30. троеборье, командное первенство. Выездка

28 июля, воскресенье

11.30. троеборье, командное первенство. Кросс

14.00. троеборье, индивидуальное первенство. Кросс

29 июля, понедельник

12.00. троеборье, индивидуальное первенство. Конкур, квалификация

13.15. троеборье, командное первенство. Конкур, финал

16.00. троеборье, индивидуальное первенство. Конкур, финал

30 июля, вторник

12.00. выездка, командное первенство. Квалификация (1-ый день)

14.45. выездка, индивидуальное первенство. Квалификация (1-ый день)

31 июля, среда

11.00. выездка, командное первенство. Квалификация (2-ой день)

13.45. выездка, индивидуальное первенство. Квалификация (2-ой день)

1 августа, четверг

12.00. конкур, командное первенство. Квалификация

2 августа, пятница

15.00. конкур, командное первенство. Финал

3 августа, суббота

11.00. выездка, командное первенство. Специальная программа, финал

4 августа, воскресенье

11.00. выездка, индивидуальное первенство. Произвольная программа, финал

5 августа, понедельник

15.00. конкур, индивидуальное первенство. Квалификация

6 августа, вторник

11.00. конкур, индивидуальное первенство. Финал

Полное расписание турнира по конному спорту на Олимпийских играх в Париже доступно по ссылке на сайте «СЭ».

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).