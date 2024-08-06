Немец Кукук завоевал золото в личном конкуре на Олимпиаде-2024

Сегодня, 13:05
Немецкий всадник Кристиан Кукук занял первое место в индивидуальных соревнованиях по конкуру на Олимпийских играх в Париже.
34-летний спортсмен также принимал участие на Олимпиаде 2020 года в этой дисциплине.
Серебро в личном конкуре в Париже завоевал Стив Гердат из Швейцарии. Бронза досталась представителю Нидерландов Майкелу ван дер Влетену.
Конный спорт
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Конкур, личное первество
Финал
1. Кристиан Кукук (Германия) — 38,34
2. Стив Гердат (Швейцария) — 38,38
3. Майкел ван дер Влетен (Нидерланды) — 39,12