Немец Кукук завоевал золото в личном конкуре на Олимпиаде-2024

Немецкий всадник Кристиан Кукук занял первое место в индивидуальных соревнованиях по конкуру на Олимпийских играх в Париже.

34-летний спортсмен также принимал участие на Олимпиаде 2020 года в этой дисциплине.

Серебро в личном конкуре в Париже завоевал Стив Гердат из Швейцарии. Бронза досталась представителю Нидерландов Майкелу ван дер Влетену.

Конный спорт

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Конкур, личное первество

Финал

1. Кристиан Кукук (Германия) — 38,34

2. Стив Гердат (Швейцария) — 38,38

3. Майкел ван дер Влетен (Нидерланды) — 39,12