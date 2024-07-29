Немецкий наездник Юнг выиграл золото в конкуре на Олимпиаде-2024

Немецкий наездник Михаэль Юнг стал олимпийским чемпионом в конкуре на Играх-2024 в Париже.

Серебряную медаль завоевал австралиец Кристофер Бертон, бронзовую — Лаура Коллетт из Великобритании.

41-летний Юнг стал четырехкратным олимпийским чемпионом. В Лондоне-2012 он выиграл две золотые медали (личное и командное троеборье), и еще одну в Рио-2016 (личное троеборье).

Конный спорт

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Троеборье, личное первенство

Конкур

1. Михаэль Юнг (Германия) — 21.80

2. Кристофер Бартон (Австралия) — 22.40

3. Лаура Коллетт (Великобритания) — 23.10