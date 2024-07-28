Олень упал в воду канала во время соревнований по конному спорту на Олимпийских играх

Олень упал в Большой канал Версаля во время турнира по конному спорту на Олимпиаде в Париже, сообщает RMC Sport.

Как отмечает источник, напуганное животное не смогло самостоятельно выбраться из воды. Сначала ему пришли на помочь ветеринары, отвечавшие за безопасность лошадей на мероприятии. Вскоре водолазы и сотрудник Олимпиады на гидроцикле вытащили оленя из воды, и тот сразу же убежал в сторону подлеска шато.

Большой канал Версаля имеет длину 1,5 км и ширину 62 метра.

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.