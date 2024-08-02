Великобритания стала победителем Олимпийских игр по конкуру

Сегодня, 16:58
Сборная Великобритании выиграла командное первенство по конкуру на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Второе место в соревновании заняли представители США. Бронзовые награды у олимпийской сборной Франции.
Соревнования по конному спорту на летней Олимпиаде проходят с 27 июля по 6 августа. Всего в турнире принимают участие 200 спортсменов, которые соревнуются в трех дисциплинах: конкур, троеборье и выездка.
Конный спорт
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Конкур, командное первенство
Финал
1. Великобритания — 237,47
2. США — 229,90
3. Франция — 238,12