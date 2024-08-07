Томас Мюллер привел свою лошадь к победе на Олимпиаде! Но до этого немецкого футболиста атаковали зоозащитники

Конюшня известного футболиста не дает покоя общественникам.

Конный спорт регулярно поставляет спортивному миру необычные сюжеты. Ведь борьбу за медали тут ведут не только всадники, но и их лошади. Роль которых в итоговом результате точно не стоит преуменьшать. Элитные скакуны стоят больше чем спорткар и приносят своему обладателю не один титул. Спортсмены лошадьми часто не владеют, а арендуют их у конезаводчиков. Футболист Томас Мюллер в свободное время развивает собственную конюшню и выделил своего лучшего жеребца лидеру сборной Германии. Верхом на Чеккере олимпийским чемпионом в конкуре стал Кристиан Кукук. Он поблагодарил Томаса и его супругу за блестящую подготовку коня к соревнованиям, однако в соцсетях Кристиану тут же напомнили о конфликте Мюллера с зоозащитниками по поводу его фермы. Чем он им не угодил?

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Конный спорт. Конкур, личное первество. Финал

1. Кристиан Кукук (Германия) — 38,34

2. Стив Гердат (Швейцария) — 38,38

3. Майкел ван дер Влетен (Нидерланды) — 39,12

После победы лошади Мюллера на Олимпиаде ему напомнили про травму жеребца

Лошади — страсть Томаса Мюллера. Любовь к этим животным немецкому форварду привила супруга Елизавета. Она профессиональный жокей, часто участвовала в соревнованиях высокого уровня, поэтому контактировать с лошадьми приходилось регулярно. Пока у других звездных футболистов отпуск проходил в Майами, Эмиратах или на Лазурном берегу, Мюллер с женой расчесывали гриву очередному жеребцу. В 2021-м супруги даже основали собственную ферму и стали конезаводчиками. Скакуны семейной конюшни Gut Wettlkam регулярно появляются на важнейших стартах, сразу три лошади поехали на Олимпиаду в Париж. Главное свое сокровище, коня Чеккера, Мюллер приберег для соотечественника. Всадник Кристиан Кукук не подвел и завоевал для Германии золото в конкуре. После чего решил поблагодарить «опекунов» лошади. «Мы не должны забывать владельцев коня — Мадлен Винтер-Шульце и Томаса Мюллера. Они сыграли очень большую роль в моей победе», — выдал дежурную, казалось бы, фразу Кукук.

Он пояснил, что хозяева подготовили коня в отличной форме, дали возможность тренироваться с ним неограниченно долго и гарантировали, что не будут продавать до конца Олимпиады. Только вот в соцсетях далеко не все согласились с тем, что Мюллер хорошо относится к своему табуну. Пользователи Сети быстро напомнили историю двухлетней давности, когда Томаса и Елизавету обвиняли в жестоком обращении с животными. С претензиями к футболисту выступала благотворительная организация PETA (люди за этичное отношение к животным. — Прим. «СЭ»). Поводом стала травма жеребца Д'Ави. При подготовке к сезону случки он поскользнулся в манеже, резко упал на бок и повредил копыто. После этого конезаводчики объявили о продаже биоматериала Д'Ави со скидкой. Вместо стандартных 2000 евро за сперму коня — всего 200. Правда, с условием если произойдет зачатие — еще 200 евро сверху.

Томас Мюллер с женой Лизой, которая является профессиональной наездницей. Фото Global Look Press

Зоозащитники использовали историю Мюллера, чтобы обратить внимание на конезаводчиков

В PETA расценили подобный ход как циничный прагматизм и призвали обратить внимание на конюшню Gut Wettlkam правоохранительные органы. В организации давно объявили войну конезаводчикам, не без оснований полагая, что сезон спаривания — жестокая и ненужная процедура ради финансовой выгоды. «Это жестоко. Так называемые «любители» лошадей заставляют животных, находящихся на их попечении, заниматься неестественным сексом, чтобы получить от них как можно больше прибыли», — заявила представитель организации Яна Хогер. По ее мнению, Д'ави вполне мог избежать травм при должном отношении к нему хозяев. В ответ на критику Мюллер с Елизаветой поспешили рассказать о состоянии здоровья жеребца и уверили, что с ним все в порядке. «Мы рады, что тщательный осмотр ветеринара показал — никаких тяжелых травм с долгосрочными последствиями! Спустя несколько месяцев Д'ави будет в норме. Он сильный и крутой парень», — звучал пост в официальном аккаунте конюшни.

Только вот зоозащитников было уже не остановить. Томасу не повезло, что скандал разразился всего через полгода после истории с другим футболистом — Куртом Зума. Действия француза и правда не поддаются оправданию. В пылу гнева из-за разбитой вазы Зума пинал свою кошку и швырял ее об пол, пока брат это записывал в прямом эфире. На этом фоне работа Мюллеров как конезаводчиков пусть и вызывает недоумение у несведущих, однако в индустрии считается нормой. Так что в PETA всего лишь попытались ухватиться за громкое имя и новостной повод, чтобы обратить внимание на существующую, по их мнению, проблему. Ферма футболиста в пригороде Мюнхена мало чем отличается в этом плане от других. К примеру, от конюшни той же Мадлен Винтер Шульце, совладелицы победившего в Париже коня Чеккера, бывшей спортсменки, а ныне — предпринимательницы.

Томас Мюллер ухаживает за лошадью. Фото Global Look Press

Итальянцы признали лошадь полноправным спортсменом

Конный спорт в целом часто подвергается критике со стороны борцов за права животных. Особенно часто (и вполне по делу) достается скачкам. На именитых ипподромах в год закалывают до 50 «отработавших ресурс» скакунов. Историй об откровенном насилии над животными немало, но все же это скорее издержки и отдельные инциденты, а не общепринятая практика. Чаще всего всадники, наоборот, показывают эталон взаимоотношений с лошадью, сближаясь с ней по ходу соревнований даже на духовном уровне. Самые успешные жеребцы получают известность порой даже большую, чем их люди-спортсмены. Взять хотя бы американского скакуна Секретариата, в честь которого в Штатах назвали сразу 263 улицы! Жеребец прославился тем, что выиграл Тройную Корону в 1973 году, где ему удалось установить непревзойденные рекорды в каждой из трех гонок. До сих пор чистокровный рыжий считается одной из величайших лошадей в истории.

Про лучших жеребцов снимают фильмы, им посвящают картины. Озаботились недавно и юридическим статусом лошадей. Так Федерация конного спорта Италии (FISE) с недавних пор считает лошадь не инвентарем, а полноценным спортсменом, со всеми правами и обязанностями атлета. Этот статус с 31 января 2024 года закреплен в итальянском законодательстве. В ходе дебатов в федерации открыто заявили о необходимости уважительного отношения к скакунам, их равному статусу со всеми женщинами и мужчинами, участвующими в соревнованиях. «Этот закон дает возможность, наконец, признать лошадь субъектом, а не объектом в нашем виде спорта. Впервые слова «спортивная лошадь» или «лошадь-спортсмен» стали юридическим термином», — отметила президент FISE Элеонора Оттавиани. Прорывное решение итальянцев может стать основой для международного права и мировых спортивных регламентов.