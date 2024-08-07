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Париж-2024

Сегодня, 09:30

Томас Мюллер привел свою лошадь к победе на Олимпиаде! Но до этого немецкого футболиста атаковали зоозащитники

Немец Кукук завоевал золото Олимпиады на лошади футболиста Мюллера
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Лошадь Томаса Мюллера победила на Олимпиаде в Париже.
Фото Global Look Press, Reuters
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Конюшня известного футболиста не дает покоя общественникам.

Конный спорт регулярно поставляет спортивному миру необычные сюжеты. Ведь борьбу за медали тут ведут не только всадники, но и их лошади. Роль которых в итоговом результате точно не стоит преуменьшать. Элитные скакуны стоят больше чем спорткар и приносят своему обладателю не один титул. Спортсмены лошадьми часто не владеют, а арендуют их у конезаводчиков. Футболист Томас Мюллер в свободное время развивает собственную конюшню и выделил своего лучшего жеребца лидеру сборной Германии. Верхом на Чеккере олимпийским чемпионом в конкуре стал Кристиан Кукук. Он поблагодарил Томаса и его супругу за блестящую подготовку коня к соревнованиям, однако в соцсетях Кристиану тут же напомнили о конфликте Мюллера с зоозащитниками по поводу его фермы. Чем он им не угодил?

Олимпийские игры. Париж (Франция)
Конный спорт. Конкур, личное первество. Финал
1. Кристиан Кукук (Германия) — 38,34
2. Стив Гердат (Швейцария) — 38,38
3. Майкел ван дер Влетен (Нидерланды) — 39,12

После победы лошади Мюллера на Олимпиаде ему напомнили про травму жеребца

Лошади — страсть Томаса Мюллера. Любовь к этим животным немецкому форварду привила супруга Елизавета. Она профессиональный жокей, часто участвовала в соревнованиях высокого уровня, поэтому контактировать с лошадьми приходилось регулярно. Пока у других звездных футболистов отпуск проходил в Майами, Эмиратах или на Лазурном берегу, Мюллер с женой расчесывали гриву очередному жеребцу. В 2021-м супруги даже основали собственную ферму и стали конезаводчиками. Скакуны семейной конюшни Gut Wettlkam регулярно появляются на важнейших стартах, сразу три лошади поехали на Олимпиаду в Париж. Главное свое сокровище, коня Чеккера, Мюллер приберег для соотечественника. Всадник Кристиан Кукук не подвел и завоевал для Германии золото в конкуре. После чего решил поблагодарить «опекунов» лошади. «Мы не должны забывать владельцев коня — Мадлен Винтер-Шульце и Томаса Мюллера. Они сыграли очень большую роль в моей победе», — выдал дежурную, казалось бы, фразу Кукук.

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Он пояснил, что хозяева подготовили коня в отличной форме, дали возможность тренироваться с ним неограниченно долго и гарантировали, что не будут продавать до конца Олимпиады. Только вот в соцсетях далеко не все согласились с тем, что Мюллер хорошо относится к своему табуну. Пользователи Сети быстро напомнили историю двухлетней давности, когда Томаса и Елизавету обвиняли в жестоком обращении с животными. С претензиями к футболисту выступала благотворительная организация PETA (люди за этичное отношение к животным. — Прим. «СЭ»). Поводом стала травма жеребца Д'Ави. При подготовке к сезону случки он поскользнулся в манеже, резко упал на бок и повредил копыто. После этого конезаводчики объявили о продаже биоматериала Д'Ави со скидкой. Вместо стандартных 2000 евро за сперму коня — всего 200. Правда, с условием если произойдет зачатие — еще 200 евро сверху.

Томас Мюллер с женой Лизой, которая является профессиональной наездницей.
Фото Global Look Press

Зоозащитники использовали историю Мюллера, чтобы обратить внимание на конезаводчиков

В PETA расценили подобный ход как циничный прагматизм и призвали обратить внимание на конюшню Gut Wettlkam правоохранительные органы. В организации давно объявили войну конезаводчикам, не без оснований полагая, что сезон спаривания — жестокая и ненужная процедура ради финансовой выгоды. «Это жестоко. Так называемые «любители» лошадей заставляют животных, находящихся на их попечении, заниматься неестественным сексом, чтобы получить от них как можно больше прибыли», — заявила представитель организации Яна Хогер. По ее мнению, Д'ави вполне мог избежать травм при должном отношении к нему хозяев. В ответ на критику Мюллер с Елизаветой поспешили рассказать о состоянии здоровья жеребца и уверили, что с ним все в порядке. «Мы рады, что тщательный осмотр ветеринара показал — никаких тяжелых травм с долгосрочными последствиями! Спустя несколько месяцев Д'ави будет в норме. Он сильный и крутой парень», — звучал пост в официальном аккаунте конюшни.

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Только вот зоозащитников было уже не остановить. Томасу не повезло, что скандал разразился всего через полгода после истории с другим футболистом — Куртом Зума. Действия француза и правда не поддаются оправданию. В пылу гнева из-за разбитой вазы Зума пинал свою кошку и швырял ее об пол, пока брат это записывал в прямом эфире. На этом фоне работа Мюллеров как конезаводчиков пусть и вызывает недоумение у несведущих, однако в индустрии считается нормой. Так что в PETA всего лишь попытались ухватиться за громкое имя и новостной повод, чтобы обратить внимание на существующую, по их мнению, проблему. Ферма футболиста в пригороде Мюнхена мало чем отличается в этом плане от других. К примеру, от конюшни той же Мадлен Винтер Шульце, совладелицы победившего в Париже коня Чеккера, бывшей спортсменки, а ныне — предпринимательницы.

Томас Мюллер ухаживает за лошадью.
Фото Global Look Press

Итальянцы признали лошадь полноправным спортсменом

Конный спорт в целом часто подвергается критике со стороны борцов за права животных. Особенно часто (и вполне по делу) достается скачкам. На именитых ипподромах в год закалывают до 50 «отработавших ресурс» скакунов. Историй об откровенном насилии над животными немало, но все же это скорее издержки и отдельные инциденты, а не общепринятая практика. Чаще всего всадники, наоборот, показывают эталон взаимоотношений с лошадью, сближаясь с ней по ходу соревнований даже на духовном уровне. Самые успешные жеребцы получают известность порой даже большую, чем их люди-спортсмены. Взять хотя бы американского скакуна Секретариата, в честь которого в Штатах назвали сразу 263 улицы! Жеребец прославился тем, что выиграл Тройную Корону в 1973 году, где ему удалось установить непревзойденные рекорды в каждой из трех гонок. До сих пор чистокровный рыжий считается одной из величайших лошадей в истории.

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Про лучших жеребцов снимают фильмы, им посвящают картины. Озаботились недавно и юридическим статусом лошадей. Так Федерация конного спорта Италии (FISE) с недавних пор считает лошадь не инвентарем, а полноценным спортсменом, со всеми правами и обязанностями атлета. Этот статус с 31 января 2024 года закреплен в итальянском законодательстве. В ходе дебатов в федерации открыто заявили о необходимости уважительного отношения к скакунам, их равному статусу со всеми женщинами и мужчинами, участвующими в соревнованиях. «Этот закон дает возможность, наконец, признать лошадь субъектом, а не объектом в нашем виде спорта. Впервые слова «спортивная лошадь» или «лошадь-спортсмен» стали юридическим термином», — отметила президент FISE Элеонора Оттавиани. Прорывное решение итальянцев может стать основой для международного права и мировых спортивных регламентов.

Томас Мюллер
Олимпиада
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