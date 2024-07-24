Олимпийская чемпионка отстранена от участия в Играх в Париже. Проблема в скандальном видео

Четыре года назад британка Шарлотта Дюжарден 24 раза ударила лошадь плетью.

Конный спорт на Олимпиаде всегда стоит особняком от других видов, поскольку в соревнованиях помимо людей принимают участие животные. И зоозащитники как под микроскопом следят, чтобы никто не посмел жестоко обращаться с лошадьми. Однако на Играх в Париже скандал произошел еще до начала соревнований. Из-за появившегося в Сети видео четырехлетней давности отстранена от участия в соревнованиях трехкратная олимпийская чемпионка из Британии, одна из лидеров мировой выездки Шарлотта Дюжарден.

Допустила ошибку, мне очень стыдно

Всадница на Олимпиаде в Париже могла стать рекордсменкой Великобритании по количеству наград на Играх. На счету Дюжарден уже 6 медалей: 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Столько же у велосипедистки Лоры Кенни, правда, у нее награды только высшей пробы. Однако мечте Дюжарден не суждено было сбыться из-за видео, снятого на ее конюшне во время частного урока четыре года назад. Оно было направлено в Международную федерацию конного спорта ( FEI ), которая начала расследование инцидента. Узнав об изучении видео со стороны чиновников, Дюжарден во вторник, 23 июля, сообщила, что не поедет на Олимпиаду в Париже.

Фото Global Look Press

«Четыре года назад появилось видео, на котором показано, как я допускаю ошибку в суждениях во время тренировочной сессии. FEI проводит расследование, и пока идет этот процесс, я приняла решение отказаться от всех соревнований, включая Олимпийские игры в Париже. То, что произошло, совершенно не соответствует характеру и не отражает того, как я тренирую своих лошадей или тренирую своих учеников, однако этому нет оправдания. Мне очень стыдно, и мне следовало подать лучший пример в тот момент. Я искренне сожалею о своих действиях и опустошена тем, что подвела всех, включая команду Великобритании, болельщиков и спонсоров», — написала Шарлотта в социальных сетях.

В среду, 24 июля, появилось официальное сообщение пресс-службы FEI , согласно которому всадница отстранена от участия в соревнованиях на полгода за жестокое обращению с лошадью.

24 удара по ногам

Видео, которое поначалу тщательно скрывалось, все же появилось в Сети. Его предоставил голландский юрист Стефан Венсинг. Он является адвокатом того самого разоблачителя, который обратился в FEI . Как оказалось, обвинитель оплачивал уроки верховой езды для подростка. И неоднократно наблюдал сцены избиения лошади хлыстом.

«Шарлотта Дюжарден находилась в центре арены. Она сказала ученице: «Ваша лошадь должна больше поднимать ноги на галопе». Она взяла длинный кнут и била лошадь более 24 раз, причем очень сильно, очень жестко. Это было похоже на представление со слонами в цирке.

В этом не было никакого смысла. Никакой цели. Это невероятно. В то время мой клиент думал, что это, видимо, нормально. Думал: она олимпийская чемпионка. Кто я такой, чтобы сомневаться? Мой клиент поспрашивал всех, кого знал, но его предостерегли от высказываний в Великобритании. Но в прошлом году мой клиент увидел, как других отстранили от работы в Великобритании и других странах за подобное » , — приводит слова Венсинга Daily Mail .

Карьера разорвана в клочья

Предполагается, что спортсменка ударила лошадь по ногам, когда пыталась научить ее «пиаффе» — элементу выездки. Обычно в таком случае животное слегка похлопывают по ногам, чтобы побудить поднять их. Но не с такой силой, как на видео. В Великобритании в шоке от увиденного. Ведущая ITV Racing и бывшая организатор мероприятий Элис Планкетт считает, что карьера Дюжарден после этого закончена.

Фото Global Look Press

«Это не стандартная практика. Она знает это, и я просто не понимаю, как она попала в такую ситуацию, потому что Шарлотта сделала свою жизнь на лошадях. В современную эпоху такое обращение с животными не сойдет вам с рук. В конном спорте лошадь в центре внимания. Профессиональная карьера Дюжарден разорвана в клочья», — сказала Планкетт.

Надо отметить, что на Олимпиаде в Токио также был скандал, связанный с жестоким обращением с лошадьми. Он произошел во время турнира пятиборцев. Немецкая спортсменка Анника Шлой потеряла шансы на награды в конкуре из-за строптивости коня по кличке Saint Boy , после чего ее тренер на эмоциях ударил животное кулаком. Все закончилось достаточно радикальным решение международной федерации: конкур заменили на преодоление полосы препятствий.