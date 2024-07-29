Чюн Ка Лун из Гонконга выиграл золото в фехтовании рапирой на Олимпиаде-2024

Представитель Гонконга Чюн Ка Лун стал олимпийским чемпионом в фехтовании рапирой на Олимпиаде-2024 в Париже.

В финале он победил итальянца Филиппо Макки со счетом 15:14. В матче за бронзу американец Ник Иткин был сильнее японца Казуки Имуры — 15:12.

27-летний Чюн Ка Лун выиграл второе золото в индивидуальных соревнованиях на рапире после Токио-2020.

Фехтование

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Рапира, личное первенство

Финал

Филиппо Макки (Италия) — Чюн Ка Лун (Гонконг) — 14:15

Матч за 3-е место

Ник Иткин (США) — Казуки Имура (Япония) — 15:12

«Grand Palais».