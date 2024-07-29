Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Фехтование

Париж-2024

29 июля, 23:43

Чюн Ка Лун из Гонконга выиграл золото в фехтовании рапирой на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Представитель Гонконга Чюн Ка Лун стал олимпийским чемпионом в фехтовании рапирой на Олимпиаде-2024 в Париже.

В финале он победил итальянца Филиппо Макки со счетом 15:14. В матче за бронзу американец Ник Иткин был сильнее японца Казуки Имуры — 15:12.

27-летний Чюн Ка Лун выиграл второе золото в индивидуальных соревнованиях на рапире после Токио-2020.

Фехтование

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Рапира, личное первенство

Финал

Филиппо Макки (Италия) — Чюн Ка Лун (Гонконг) — 14:15

Матч за 3-е место

Ник Иткин (США) — Казуки Имура (Япония) — 15:12

«Grand Palais».

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
Фехтование
Олимпиада
1
Обсудить
Читайте также
Украинская теннисистка Калинина снялась с Олимпиады в Париже из-за болезни
Знаменосцу сборной Израиля на Олимпиаде-2024 угрожают убийством
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Французская саблистка Брюне стала олимпийской чемпионкой Игр-2024 в Париже