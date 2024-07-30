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Париж-2024

Сегодня, 11:24

Египетская фехтовальщица Хафез выступила на Олимпиаде в Париже на седьмом месяце беременности

Виктория Кравченко
Фехтовальщица Нада Хафез
Нада Хафез.
Фото Getty Images
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Египетская фехтовальщица Нада Хафез рассказала в соцсетях, что выступила на Олимпиаде в Париже на седьмом месяце беременности.

Спортсменка приняла участие в турнире саблисток, но выбыла на стадии 1/8 финала, где уступила кореянке Чон Хаюнг со счетом 7:15.

«То, что казалось двумя участниками на помосте, на самом деле было тремя. Это была я, моя соперница и мой еще не появившийся на свет малыш», — написала Хафез.

Фехтовальщица рассказала, что беременность проходила тяжело, но теперь она гордится собой.

Хафез третий раз принимала участие в Олимпийских играх.

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