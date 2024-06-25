Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Фехтование

Париж-2024

Сегодня, 11:57

Егорян — о недопуске до Олимпиады: «Я приняла ситуацию такой, какая она есть»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян ответила на вопрос о том, есть ли у нее обида на МОК за те критерии, по которым она как представитель ЦСКА изначально не имела шансов попасть на Олимпийские игры 2024 года.

«От того, что я обижусь или не обижусь, ничего не поменяется. Я приняла ситуацию такой, какая она есть. Нет международных соревнований — есть российские соревнования. Внутри мы между собой фехтуем. Да, иногда скучновато. Да, хочется какой-то борьбы. Но, как видите, даже сейчас на Играх БРИКС накал страстей достаточно высок. Очень хотим фехтовать», — приводят «Известия» слова Егорян.

30-летняя Егорян также является двукратной чемпионкой мира и шестикратной победительницей чемпионатов Европы.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Кроме того, на Игры не допущены атлеты, связанные с армией или организациями национальной безопасности.

Источник: Известия
Фехтование
Олимпиада
Яна Егорян
0
Читайте также
Розовые футболки сборной Германии продают в Берлине за 350 евро
Бекхэм навестил неизлечимо больного Эрикссона с вином
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Бобровский - чемпион! Тарасенко – двукратный! «Золотой» ассист Куликова! Что произошло в седьмом матче финала Кубка Стэнли
Путин назвал реальной возможность мирного предложения РФ остановить конфликт
В Госдуме назвали Макрона беспринципным человеком
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Российский пловец Сомов, кажется, прорвался в Париж. На что он может там рассчитывать?
Пловец Сомов получил нейтральный статус и сможет выступить на Олимпиаде
«Если бы Россия была на Олимпиаде, то видел бы нас фаворитом». Интервью с Константином Брянским
Дрозд — о снятии санкций с российского бокса: «Возвращаемся к нормальным правилам игры»
Цзю — о снятии санкций с российского бокса: «Здравый смысл восторжествовал!»
Мария Киселева назвала попадание под санкции ЕС поводом для поздравлений
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Сбежавшие в США фехтовальщики Лоханов и Бида не выступят на Олимпиаде