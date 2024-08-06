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Фехтование

Париж-2024

Сегодня, 01:03

Экс-судья обвинил Международную федерацию фехтования в коррупции на Олимпийских играх

Евгений Козинов
Корреспондент
Фехтование на Олимпийских играх-2024.
Фото Reuters
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Бывший судья по фехтованию на саблях немец Маркус Шульц обвинил Международную федерацию фехтования (FIE) в коррупции на Олимпийских играх в Париже.

«Мой бывший тренер пришел ко мне много лет спустя на соревнованиях. Итак, Маркус, мне нужно с тобой поговорить. Да, конечно, без проблем. А потом мы пошли в его гостиничный номер. Это было в Мюнхене на чемпионате Германии. И он сказал мне: «Маркус, ты готов принять определенные льготы?» Тебя также пригласят на Олимпийские игры в Праге. Поэтому мне предложили 5000 евро. В этот момент весь мой мир рухнул. Я не мог себе этого представить. Конечно, я сказал ему: «Ни в коем случае». И тогда он сказал мне: «Не будь наивным. Ты сейчас пытаешься быть хорошим мальчиком или что? Ты никогда не доберешься до вершины, они тебе никогда не позволят. Ты никогда не станешь лучшим судьей. Ты либо играешь с нами, либо против нас.

Вся система заточена на мошенничество на Олимпиаде, потому что Олимпиада – единственное соревнование по фехтованию, которое каким-то образом привлекает внимание всего мира. И в этом вся суть. И именно поэтому в фехтовании всем манипулируют, чтобы как можно меньше было оставлено на волю случая», – приводит слова Шульца издание Sportschau со ссылкой на репортаж телеканала ARD.

Проблема, очевидно, кроется в правилах фехтования на саблях: хотя для подсчета ударов используется электроника, а для проверки решений, как и в футболе, используется видеозапись, арбитр все равно имеет огромное влияние.

«Самая большая проблема заключается в том, что правила стали настолько сложными, что они чрезвычайно открыты для интерпретации и, следовательно, могут быть манипуляции со стороны. Я был судьей на Олимпийских играх 1988 и 1992 годов. Сегодня примерно в 50 процентах случаев, когда оба фехтовальщика падают и бьют друг друга, я не могу принять решение, не знаю, почему удар был сделан именно так. Так что это на самом деле говорит все об отсутствии прозрачности в подсчете очков на саблях. Пока фехтованием на саблях можно манипулировать таким образом, его не следует включать в олимпийскую программу», – сказал бывший судья Йоахим Варгалла ARD.

 
Натали Мелльхаузен. Опухоль в позвоночнике помешала фехтовальщице победить на Олимпиаде. Она упала от боли прямо во время боя

 

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