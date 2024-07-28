Фехтование на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по фехтованию на Олимпиаде пройдут с 27 июля по 4 августа

Соревнования по фехтованию в рамках Олимпийских игр в Париже пройдут с 27 июля по 4 августа. В программе: личные и командные первенства на шпаге, сабле и рапире.

Расписание соревнований по фехтованию

27 июля, суббота

11:00. Женщины. Шпага, личное первенство. 1/32 финала

11:25. Мужчины. Сабля, личное первенство. 1/32 финала

11:50. Женщины. Шпага, личное первенство. 1/16 финала

13:30. Мужчины. Сабля, личное первенство. 1/16 финала

15:10. Женщины. Шпага, личное первенство. 1/8 финала

16:00. Мужчины. Сабля, личное первенство. 1/8 финала

16:50. Женщины. Шпага, личное первенство. 1/4 финала

17:15. Мужчины. Сабля, личное первенство. 1/4 финала

20:00. Женщины. Шпага, личное первенство. 1/2 финала

21:00. Мужчины. Сабля, личное первенство. 1/2 финала

21:40. Женщины. Шпага, личное первенство. Матч за 3-е место

22:05. Мужчины. Сабля, личное первенство. Матч за 3-е место

22:30. Женщины. Шпага, личное первенство. Финал

22:55. Мужчины. Сабля, личное первенство. Финал

28 июля, воскресенье

21:50. Женщины. Рапира, личное первенство. Матч за 3-е место

22:20. Мужчины. Шпага, личное первенство. Матч за 3-е место

22:45. Женщины. Рапира, личное первенство. Финал

23:15. Мужчины. Шпага, личное первенство. Финал

29 июля, понедельник

21:50. Женщины. Сабля, личное первенство. Матч за 3-е место

22:15. Мужчины. Рапира, личное первенство. Матч за 3-е место

22:45. Женщины. Сабля, личное первенство. Финал

23:10. Мужчины. Рапира, личное первенство. Финал

30 июля, вторник

20:30. Женщины. Шпага, командное первенство. Матч за 3-е место

21:30. Женщины. Шпага, командное первенство. Финал

31 июля, среда

20:30. Мужчины. Сабля, командное первенство. Матч за 3-е место

21:30. Мужчины. Сабля, командное первенство. Финал

1 августа, четверг

20:10. Женщины. Рапира, командное первенство. Матч за 3-е место

21:30. Женщины. Рапира, командное первенство. Финал

2 августа, пятница

20:30. Мужчины. Шпага, командное первенство. Матч за 3-е место

21:30. Мужчины. Шпага, командное первенство. Финал

3 августа, суббота

20:00. Женщины. Сабля, командное первенство. Матч за 3-е место

21:00. Женщины. Сабля, командное первенство. Финал

4 августа, воскресенье

20:10. Мужчины. Рапира, командное первенство. Матч за 3-е место

21:30. Мужчины. Рапира, командное первенство. Финал

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