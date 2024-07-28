Фехтование на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Сегодня, 14:30
Соревнования по фехтованию в рамках Олимпийских игр в Париже пройдут с 27 июля по 4 августа. В программе: личные и командные первенства на шпаге, сабле и рапире.
11:00. Женщины. Шпага, личное первенство. 1/32 финала
11:25. Мужчины. Сабля, личное первенство. 1/32 финала
11:50. Женщины. Шпага, личное первенство. 1/16 финала
13:30. Мужчины. Сабля, личное первенство. 1/16 финала
15:10. Женщины. Шпага, личное первенство. 1/8 финала
16:00. Мужчины. Сабля, личное первенство. 1/8 финала
16:50. Женщины. Шпага, личное первенство. 1/4 финала
17:15. Мужчины. Сабля, личное первенство. 1/4 финала
20:00. Женщины. Шпага, личное первенство. 1/2 финала
21:00. Мужчины. Сабля, личное первенство. 1/2 финала
21:40. Женщины. Шпага, личное первенство. Матч за 3-е место
22:05. Мужчины. Сабля, личное первенство. Матч за 3-е место
22:30. Женщины. Шпага, личное первенство. Финал
22:55. Мужчины. Сабля, личное первенство. Финал
21:50. Женщины. Рапира, личное первенство. Матч за 3-е место
22:20. Мужчины. Шпага, личное первенство. Матч за 3-е место
22:45. Женщины. Рапира, личное первенство. Финал
23:15. Мужчины. Шпага, личное первенство. Финал
21:50. Женщины. Сабля, личное первенство. Матч за 3-е место
22:15. Мужчины. Рапира, личное первенство. Матч за 3-е место
22:45. Женщины. Сабля, личное первенство. Финал
23:10. Мужчины. Рапира, личное первенство. Финал
20:30. Женщины. Шпага, командное первенство. Матч за 3-е место
21:30. Женщины. Шпага, командное первенство. Финал
20:30. Мужчины. Сабля, командное первенство. Матч за 3-е место
21:30. Мужчины. Сабля, командное первенство. Финал
20:10. Женщины. Рапира, командное первенство. Матч за 3-е место
21:30. Женщины. Рапира, командное первенство. Финал
20:30. Мужчины. Шпага, командное первенство. Матч за 3-е место
21:30. Мужчины. Шпага, командное первенство. Финал
20:00. Женщины. Сабля, командное первенство. Матч за 3-е место
21:00. Женщины. Сабля, командное первенство. Финал
20:10. Мужчины. Рапира, командное первенство. Матч за 3-е место
21:30. Мужчины. Рапира, командное первенство. Финал
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.