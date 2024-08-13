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Сегодня, 17:08

Мамедов заявил, что страны Европы боролись против участия россиян в Олимпиаде

Глава ФФР Мамедов: «Европа боролась против участия россиян в Олимпиаде»
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.
Ильгар Мамедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что спортсмены большинства ведущих европейских стран серьезно провалились в борьбе за медали Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Глава ФФР подчеркнул, что азиатские, африканские и панамериканские регионы поддерживали возвращение россиян на международные соревнования.

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«А большинство стран Европы были против — не только по политическим признакам, но и по той причине, что мы были их прямыми конкурентами. И мы понимали, что они используют политические мотивы в своих корыстных (медальных) целях», — приводит РИА Новости слова Мамедова.

В соревнованиях по фехтованию на Олимпиаде лучше всего выступили сборные Японии (2 золота, 1 серебро, 2 бронзы), США (2 золота, 1 серебро, 1 бронза), Южной Кореи (2 золота, 1 серебро) и Гонконга (2 золота). Они опередили представителей Европы: Францию (1 золото, 4 серебра, 2 бронзы), Италию (1 золото, 3 серебра, 1 бронза) и Венгрию (1 золото, 1 серебро, 1 бронза).

Российские фехтовальщики пропустили Игры-2024 в Париже. В ноябре 2023 конгресс Международной федерации фехтования (FIE) в ноябре 2023 года большинством голосов принял решение о возвращении российских и спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе, но не допустил к турнирам ряд ведущих спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Софью Великую и Яну Егорян.

Источник: РИА Новости
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