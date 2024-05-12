Мамедов о российских фехтовальщиках: «Без Олимпиады сначала идет психологическая яма, потом — спад»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов считает, что российские фехтовальщики попадут в психологическую яму без участия в Олимпийских играх 2024 года.

«В первую очередь идет психологическая яма, потом идет спад, потому что в единоборствах, хочешь не хочешь, надо иметь международный спарринг. Ты тогда понимаешь, что ты можешь или нет, — цитирует ТАСС Мамедова. — В данном случае отлучены сильнейшие [фехтовальщики], которые могут выиграть и вести за собой дальше, кто-то стал выезжать на соревнования как нейтральные спортсмены, чтобы глоток свежего воздуха появился, но, скажу честно, никакой радости от того, что где-то они там выступают, пока нет».

25 апреля РИА «Новости Спорт» сообщил, что российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа.