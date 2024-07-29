Мамедов объяснил объятия украинки Харлан с уроженкой России: «Тараканы в голове сжирают ее мозг»

Президент Федерации фехтования России, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на объятия украинской саблистки Ольги Харлан с уроженкой России Анной Башту после поединка на Олимпиаде.

В 1/8 финала Харлан победила со счетом 15:6, после чего она поприветствовала оружием судей и соперницу — уроженку Тольятти.

«Думаю это связано с тараканами в ее голове, которые сжирают ее мозг, больше ни с чем. Естественно, это все бред. Они сами не знают чего хотят, так как мнение у них меняется каждый день», — сказал Мамедов «СЭ».

Перед Олимпиадой президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о договоренности с международными федерациями об отсутствии приветствий между украинцами и россиянами во время Олимпийских игр в Париже.

Международная федерация фехтования (FIE) отменила требование об обязательном рукопожатии по окончании поединка после скандала с участием Харлан в 2023 году, когда она отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира.

(Константин Передерий)