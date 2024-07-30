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Фехтование

Париж-2024

Сегодня, 03:05

Саблистка Брюне — о победе на Олимпиаде-2024: «Неделю назад я плакала, потому что у меня ничего не получалось»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Француженка Манон Брюне прокомментировала победу в фехтовании саблей на Олимпийских играх в Париже.

«Для меня олимпийскими чемпионами становятся другие люди, а не такие, как я. Всего неделю назад я плакала на тренировке, потому что у меня ничего не получалось. Сегодня все получилось, и я хочу поблагодарить всех, кто мне помогал. Этот финал против Сары Бальцер был очень тяжелым, но это мечта, которая сбылась: мы обе выиграли медали, и у Франции есть золотая медаль. Я наслаждалась каждой секундой», — приводит слова Брюне RMC Sport.

В финале 28-летняя спортсменка победила соотечественницу Сару Бальцер со счетом 15:12. Брюне впервые стала олимпийской чемпионкой.

Фехтование
Олимпиада
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