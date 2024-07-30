Олимпийский чемпион Ракита: «Выступать на Играх надо, но и показать свое презрение — тоже»

Глава тренерского совета сборной России по фехтованию Марк Ракита в интервью «СЭ» заявил, что у него двойственное отношение к Олимпиаде в Париже.

— В Олимпиаде, с одной стороны, надо участвовать, но надо и высказать им презрение. Как это сделать — не знаю. Наверняка есть умные головы, которые могут это придумать. Во всяком случае, важно донести до их сведения, что мы их не понимаем. А они нас. Нас ставят в положение виноватых, а в чем наши спортсмены виноваты?

Каждый человек обладает чувством достоинства. Я со своим эго отказался бы участвовать. Но я уже олимпийский чемпион, мне неучастие не навредит. Те, кто едет сейчас, хотят получить право впоследствии говорить свои детям и внукам, что они участвовали и побеждали на Олимпийских играх. Правда, есть маленький нюанс. Я выступал за свою страну и гордился, что я член сборной СССР. Чем могут гордиться нынешние атлеты?

— Видимо, личным успехом.

— Знаете, там, где нет командного духа, нет Олимпиады. Сборной у нас нет. Мы не можем болеть за своих людей в разных видах спорта. Такая двоякая позиция, да — участвовать надо, но я бы не стал.