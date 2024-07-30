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Фехтование

Париж-2024

Сегодня, 09:55

Олимпийский чемпион Ракита: «Все тенденции в фехтовании разрабатываем мы. Они всегда плелись позади»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Олимпийский чемпион по фехтованию Марк Ракита в интервью «СЭ» заявил, что сборная России боролась бы в Париже за золото.

— Насколько пристально вы сейчас следите за фехтованием?

— Я не только слежу, я еще и председатель тренерского совета сборной. Я в курсе всей фехтовальной жизни не только в стране, но и в мире.

— А разве вам тогда не нужно за Олимпиадой следить? За новыми тенденциями.

— Мне не нужно, потому что все тенденции разрабатываем мы. Они всегда плелись у нас позади. Даже если нас надолго отлучат, мы все равно внутри будем расти. У нас достаточно талантливых людей, наш спорт не затухнет — не только фехтование. Если, конечно, государство не ограничит наши возможности. И что-нибудь придумывать будем. Наш народ изворотливый, выдержим.

— Можно оценить, сколько медалей взяли бы россияне на Олимпиаде в сильнейшем составе?

— Могу сказать, что мы бы боролись за золото во всех видах. И я не только про фехтование. Мы заряжены на победу в прин-ци-пе. Нация у нас такая, советская. Может, я упустил, но, мне кажется, и сейчас так. Конечно, мы тренируем учеников, но в разговорах внедряем им мысль, что мы должны быть победителями.

Американские фехтовальщицы Лорен Скраггс и&nbsp;Ли&nbsp;Кифер. «Надо отвечать США так, чтобы они потели и чувствовали боль». Мнение олимпийского чемпиона

Фехтование
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