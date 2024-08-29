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Париж-2024

29 августа, 16:35

Президент Федерации фехтования Грузии извинился перед FIE после обструкции сына на Олимпийских играх в Париже

Мираб Базадзе.
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Президент Федерации фехтования Грузии Мираб Базадзе опроверг обвинения в адрес судейства FIE на Олимпийских играх со стороны своего сына и попросил прощения за его слова в Париже. Скандал вокруг Базадзе стал поводом для заявлений о коррупции и манипуляциях в фехтовании на германском ТВ.

Напомним, главная надежда сборной Грузии по фехтованию на сабле и один из фаворитов Олимпийских игр Сандро Базадзе, который не так давно возглавлял мировой рейтинг Международной федерации фехтования (FIE), становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, в 1/8 финала уступил египтянину Мохамеду Амеру со счетом 14:15. В своем поражении он обвинил судейство.

— Во второй раз, как и в Токио, судьи прибивают меня. На прошлых Играх они разрушили мою жизнь, из-за этого я почти завершил карьеру. И вот это случается снова, — заявил на эмоциях Сандро Базадзе. На Олимпиаде в Токио грузинский саблист уступил в полуфинале будущему олимпийскому чемпиону Арону Силадьи. В итоге Базадзе занял только четвертое место, а на Играх в Париже вовсе сошел с дистанции в 1/8 финала

— Моя карьера закончена. Как я могу вернуться, когда судьи все время разрушают мою карьеру? Она (судья. — Прим. «СЭ») пошла и проверила видео. Я готовился к этому 21 год, а она относится ко мне, будто я никто. Когда я попросил ее объяснить, она отвернулась и ушла. Олимпийские игры... справедливость, где же справедливость? Я не знаю, но я точно не оставлю это просто так. Клянусь своими сыновьями, я что-то придумаю, — цитирует Базадзе Daily Mail.

Позднее на германском телеканале ARD в спецрепортаже журналиста Хайо Зеппельта, известного как зачинателя российского допингового скандала, случай Базадзе был представлен как доказательство масштабных судейских подтасовок в фехтовании. По мнению Зеппельта, таковые являются частью организованной системы манипуляций в FIE. Позднее авторы репортажа были подвергнуты критике в немецкой прессе. В частности выяснилось, что ключевой источник ARD, свидетельствовавший о покупке его подкупа, не прошел судейскую квалификацию и был исключен из судейского корпуса.

В конечном итоге на сторону FIE встал и отец Сандро Базадзе Мераб, который возглавляет Федерацию фехтованию Грузии. Он опубликовал свою позицию, что «всегда считал и считает, что Международная федерация фехтования принимала исключительно эффективные меры для повышения прозрачности судейства на международных поединках, включая повсеместно применяемую систему видео арбитража и автоматизированную систему отбора судей непосредственно перед началом боя».

Базадзе призвал «журналистов и блогеров прекратить использовать этот эмоциональный эпизод из жизни фехтовальщиков для несправедливых и незаслуженных нападок на Международную федерацию фехтования и ее руководство».

Поведение сына же он объяснил «психологическим шоком» и «чрезмерным эмоциональным напряжением в связи с проигранным боем на Олимпийских играх».

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