Мамедов: «Правило рукопожатий на Олимпиаде должно для всех быть одинаковым»

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Президент Федерации фехтования России, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов считает, что правило рукопожатий на Олимпийских играх должно действовать для спортсменов всех стран, а его частичная отмена может привести к хаосу.
«Правила для всех должны быть одинаковыми. А когда они для одних стран одни, для других другие — это уже не правила, а хаос. Олимпийское движение не может развиваться в хаосе, не может двигаться вперед, когда различными ухищрениями на дорожки, помосты, ринги и так далее впускаются политические интриги. Сегодня одни правила поменяли из-за чьих-то прихотей, завтра другие. Ни к чему хорошему это не приведет.
Ситуация началась с украинки Ольги Харлан? Я так не считаю. Харлан — просто инструмент, потому что один спортсмен ничего не решает, решает вышестоящая организация. Это Международный олимпийский комитет, который позволил себе вмешаться в работу Международной федерации фехтования, заставил изменить ее правила, которые существовали более ста лет. Не была бы это Харлан, был бы кто-то другой, поэтому происходящее — вина МОК», — цитирует Мамедова ТАСС.
Ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинская сторона договорилась с международными федерациями об отмене рукопожатий между украинцами и россиянами.