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Фехтование

Париж-2024

Сегодня, 12:23

Российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
Фехтовальщицы Софья Великая и София Позднякова
Софья Великая и София Позднякова.
Фото Global Look Press
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Российские фехтовальщики не примут участия в Олимпийских играх в Париже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

С 26 по 28 апреля в Дифферданже состоится последний европейский квалификационный турнир к Играм-2024, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. Президент Европейской конфедерации фехтования (EFC) Джорджио Скарсо заявил, что россияне не прислали письма с объяснениями своего отсутствия.

«К сожалению, ни российских, ни белорусских спортсменов нет. Дата регистрации прошла. Причина их отсутствия неизвестна, официального письма с объяснениями не было», — отметил Скарсо.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Однако организация не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

Ранее президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов согласился со словами Ирины Винер о том, что выступление российских спортсменов на международной арене без флага и гимна является позором.

Источник: РИА Новости
Фехтование
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