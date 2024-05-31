Сбежавшие в США фехтовальщики Лоханов и Бида не выступят на Олимпиаде

Российские фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и Виолетта Бида не выступят за сборную США на Олимпийских играх.

«Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — приводит ТАСС ответ Федерации фехтования США.

В январе появилась информация, что Лоханов, Сергей Бида и Виолетта Бида начали ускоренную процедуру по получению гражданства США, чтобы выступить на Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.