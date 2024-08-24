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Фехтование

Париж-2024

Сегодня, 05:43

Позднякова: «Нет большого сожаления, что меня не было на Олимпиаде в Париже»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях россиянка София Позднякова не сожалеет, что не выступила на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Смотрела Олимпийские игры от корки до корки. Когда я говорю с позиции состоявшегося спортсмена, не сложно смотреть. Нет большого сожаления, что меня там не было, так как я уже двукратная олимпийская чемпионка, конечно, еще хотелось бы побороться за медали в дальнейшем. Надеюсь, что однажды спорт восстановится в том понимании, в котором мы знали его до всех событий. Будем верить, надеяться и развивать спорт в своей стране.

Сейчас у нас каникулы, немного отдыхаем. Пока ни к чему не готовлюсь, пытаюсь восстановиться психологически после предыдущего сезона, чтобы набраться сил. Я продолжаю заниматься фехтованием, своим любимым делом», — цитирует ТАСС Позднякову.

Источник: ТАСС
Фехтование
София Позднякова
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