Украинка Харлан обняла уроженку России после поединка на Олимпиаде

Украинская саблистка Ольга Харлан обняла представляющую Азербайджан Анну Башту после поединка 1/8 финала Олимпийских игр, информирует РИА Новости.

Харлан победила со счетом 15:6, после чего она поприветствовала оружием судей и соперницу — уроженку Тольятти.

Перед Олимпиадой президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о договоренности с международными федерациями об отсутствии приветствий между украинцами и россиянами во время Олимпийских игр в Париже.

Международная федерация фехтования (FIE) отменила требование об обязательном рукопожатии по окончании поединка после скандала с участием Харлан в 2023 году.

Ее сначала дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира, однако позднее допустили к командному турниру саблисток. Кроме того, МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.