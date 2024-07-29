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Париж-2024

Сегодня, 15:41

Украинка Харлан обняла уроженку России после поединка на Олимпиаде

Украинка Ольга Харлан обняла Анну Башту после поединка на Олимпиаде.
Фото Скриншот трансляции
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Украинская саблистка Ольга Харлан обняла представляющую Азербайджан Анну Башту после поединка 1/8 финала Олимпийских игр, информирует РИА Новости.

Харлан победила со счетом 15:6, после чего она поприветствовала оружием судей и соперницу — уроженку Тольятти.

Украинцам Украиским спортсменам разрешили отказаться от&nbsp;рукопожатий с&nbsp;россиянами на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Украинцам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде. Этот жест назван «провокацией»

Перед Олимпиадой президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о договоренности с международными федерациями об отсутствии приветствий между украинцами и россиянами во время Олимпийских игр в Париже.

Международная федерация фехтования (FIE) отменила требование об обязательном рукопожатии по окончании поединка после скандала с участием Харлан в 2023 году.

Ее сначала дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира, однако позднее допустили к командному турниру саблисток. Кроме того, МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.

Источник: РИА Новости
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