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Париж-2024

Сегодня, 17:10

ВАДА оспорило оправдание французской фехтовальщицы по допинг-делу

Алина Савинова
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на оправдательный вердикт антидопингового суда Международной федерации фехтования (FIE) в отношении французской рапиристки Изаоры Тибюс, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее спортсменка была полностью оправдана после положительного теста на остарин, сданного в январе этого года. Она смогла доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм через секс с мужем.

Изаора Тибюс. Французская фехтовальщица избежала дисквалификации, объяснив попадание допинга в организм через секс

Отмечается, что ВАДА не потребовало временного отстранения Тибюс, которая сможет принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Однако ее результаты могут быть аннулированы в случае удовлетворения апелляции.

32-летняя Тибюс является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Токио, призером чемпионатов мира и Европы, а также четырехкратной чемпионкой Франции.

Источник: РИА Новости
Фехтование
Олимпиада
ВАДА
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