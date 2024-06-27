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Париж-2024

Сегодня, 18:00

Олимпийская чемпионка по фехтованию Егорян: «Не буду смотреть Игры-2024 в Париже»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян рассказала о возвращении в спорт после декретного отпуска и нежелании смотреть Олимпиаду в Париже.

«Олимпиаду я смотреть не буду. Тяжело ли мне далось возвращение в спорт после декретного отпуска? Мое возвращение было достаточно успешным, на мой взгляд. В этом заслуга моего тренера Дмитрия Глотова, потому что он в меня верил, а я старалась оправдать. Пока я могу составлять конкуренцию, буду фехтовать», — приводит слова Егорян Metaratings.ru.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Егорян является двукратной чемпионкой России, двукратной чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы в командном первенстве и двукратной чемпионкой Олимпийских игр в личной и командной сабле.

Источник: Metaratings.ru
Фехтование
Олимпиада
Яна Егорян
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