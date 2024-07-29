Журова отреагировала на объятия украинской саблистки с уроженкой России

Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на объятия украинской саблистки Ольги Харлан с уроженкой России Анной Башту после поединка на Олимпиаде.

«Реагируют обычно исключительно на Россию. Если спортсмен из России выступает за другую страну, уже реакция иная. До этого все спортсмены дружили между собой, общались. А потом украинцам сказали, что если ты близко подойдешь к русским спортсменам, тебя загнобят», — сказала Журова «СЭ».

Перед началом Олимпиады президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о договоренности с международными федерациями об отсутствии приветствий между украинцами и россиянами во время соревнований.

Международная федерация фехтования (FIE) отменила требование об обязательном рукопожатии по окончании поединка после скандала с участием Харлан в 2023 году.

Изначально ее дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира, однако позднее допустили к командному турниру саблисток. Кроме того, МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.

Софья Грецкая