Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Фехтование

Париж-2024

Сегодня, 13:45

Египетская фехтовальщица выступила на седьмом месяце беременности. Надя Хафез даже прошла первый раунд

Египетская фехтовальщица выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Фехтовальщица Надя Хафез
Надя Хафез выступила на Олимпиаде в Париже на седьмом месяце беременности.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Надя Хафез поделилась этим в соцсетях.

В понедельник 29 июля на Олимпиаде прошел женский турнир в фехтовании на саблях. Соревнование принесло настоящий сюрприз — египетская спортсменка Надя Хафез выступала на седьмом месяце беременности. Об этом 26-летняя спортсменка сообщила в соцсетях, уже завершив выступление.

Герек Мейнхардт и&nbsp;Ли&nbsp;Кифер, Ноа Лайлс и&nbsp;Джунелл Бромфилд, Россела Фьяминго и&nbsp;Грегорио Палтиньери. Кто не одинок в олимпийской деревне? Главные пары в Париже-2024

Хафез начала турнир с 1/16 финала — еще восемь спортсменок стартовали с 1/32. Соперницей египтянки стала Элизабет Тартаковски из США, идущая 10-й в мировом рейтинге. Американка выглядела фаворитом — на недавнем чемпионате мира 2024 года заняла третье место, но на Олимпиаде уступила уже в первом поединке.

Хафез победила в упорной борьбе, счет — 15:13. Результат для египтянки оказался по-настоящему особенным: в 26 лет она участвовала уже в третьей Олимпиаде, но в Токио и Рио проигрывала уже в первом поединке. В Париже пребывание на турнире удалось продлить. Правда, уже в следующем этапе Надя разгромно уступила Ха Еун Чон из Южной Кореи (7:15) и вылетела.

Однако после завершения выступления Хафез совсем не выглядела расстроенной. Женщина опубликовала в соцсетях радостный пост, в котором поделилась, что выступила на Олимпиаде, находясь на седьмом месяце беременности.

Фехтовальщицы Ха Еун Чон и Надя Хафез
Ха Еун Чон и Надя Хафез на Олимпиаде в Париже.
Фото Reuters

«На самом деле на помосте нас было трое! — написала египтянка. — Это были я, моя соперница и мой еще не появившийся на свет малыш! У меня и моего ребенка было немало трудностей — как физических, так и эмоциональных. Мне повезло, что я получила доверие моего мужа и моей семьи».

Подписчики в основном восприняли новость с восторгом: многие поздравили Хафез и радовались тому, что беременность не отстранила ее от дела, которым она занимается большую часть жизни. Сама Надя решилась на участие в Олимпиаде, чтобы показать миру «силу и упорство египетской женщины».

В прошлом году немецкая бегунья Геза Краузе преодолела на соревнованиях 5000 метров на пятом месяце беременности. Также на поздних сроках выступала британская марафонка Пола Рэдклифф. В 2009 году шотландская гольфистка Катриона Мэттью на шестом месяце беременности выиграла соревнования в Бразилии, а 11 недель спустя победила в Женском открытом чемпионате Великобритании. Керри Уолш Дженнингс, чемпионка по пляжному волейболу, получила золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, выступив в положении со сроком пять недель. Нечто подобное проделала на Открытом чемпионате Австралии в 2017 году американская теннисистка Серена Уильямс.

Серена УИЛЬЯМС. Эйс от Серены. Текст на беременность

Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер тренировалась, будучи на восьмом месяце. Более полувека назад в положении выступала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина. В 1958 году в июле советская спортсменка выиграла медали на чемпионате мира, а в декабре родила дочь. Однако все это виды спорта, в которых нет тесного контакта с соперниками, а Надя Хафез, выступая в фехтовании, серьезно рисковала ребенком, несмотря на защитную экипировку.

0
Читайте также
Экипаж МКС провел свою Олимпиаду в космосе
На Олимпиаде перенесли соревнования по триатлону из-за загрязнения Сены
Боец ВСУ рассказал об отправке на штурмы вернувшихся из плена военнослужащих
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
СМИ сообщили о подготовке Европы к войне с РФ
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Никогда не видел ничего подобного». Итальянцы возмущены судейством в олимпийском фехтовании