Франция рискует медалью Олимпиады-2024. Виной фехтовальщица, которая оправдала допинг сексом

Изаора Тибюс выступит в Париже, хотя ее результаты могут быть аннулированы.

Женская сборная Франции по рапире, в особенности в отсутствие россиянок, — одна из главных фавориток олимпийского турнира в Париже. Француженки очень ждут успеха на домашних Играх, и едва ли не ключевую роль для них имеет Изаора Тибюс.

Тибюс имеет шансы и в личном первенстве, но в особенности она важна для командного состава. Изаора в поединках за сборную часто определяет решающий перевес «Трехцветных», поэтому равноценной замены ей нет. Проблема только в том, что Тибюс едва не получила дисквалификацию из-за допинга. Француженке удалось необычным образом оправдать наличие в организме запрещенных веществ. Однако после апелляции ВАДА в CAS будущее спортсменки туманно — ее результаты в Париже могут аннулировать задним числом. И неужели руководство французской сборной готово поставить все на кон?

Фехтовальщицу допустили до Олимпиады несмотря на допинг

Каких только нелепых оправданий употребления допинга мы ни встречали, но случай Изаоры Тибюс все же уникален. Спортсменка была оправдана после положительного теста на остарин, сданного в январе этого года. Она смогла вместе со своими юристами доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм через секс с мужем. ВАДА не стало требовать временного отстранения Тибюс, и девушку включили в состав сборной Франции на Олимпийских играх-2024 в Париже. Правда, с одной важной сноской — ее результаты могут быть аннулированы задним числом.

Всемирное антидопинговое агентство осталось недовольно оправдательным вердиктом антидопингового суда Международной федерации фехтования (FIE) и подало апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд. В Лозанне должны определить, насколько правомочно было со стороны FIE оставлять без каких-либо наказаний спортсменку, уличенную в нарушении антидопинговых правил.

На кону в этом деле стоит многое, ведь в случае удовлетворения апелляции срок дисквалификации может составлять до четырех лет. Так что Изаора рискует потерять как текущие титулы, так и будущие. Участие спортсменки в Олимпиаде в таких обстоятельствах выглядит странным, особенно ее перспективы попасть в состав команды. Ведь в таком случае со сноской нужно будет относиться уже к результатам всей сборной Франции по женской рапире, и пострадать от вердикта CAS могут уже и другие французские рапиристки, не нарушавшие антидопинговый кодекс. Тем не менее тренеры и руководство Федерации фехтования Франции полны решимости заявить 32-летнюю Тибюс как в личный, так и в командный турнир. Более того, солидарность с Изаорой — это принципиальная позиция тренера национальной сборной Янна Детьена, которую одобряет и Олимпийский комитет Франции.

Фото Global Look Press

Французы готовы рискнуть командной медалью

«После обсуждений с различными сторонами, в том числе с Федерацией фехтования Франции, Национальным спортивным агентством и товарищами Изаоры по команде, наше мнение остается неизменным. Пока спортсмен считается невиновным, мы не можем убирать его из команды», — заявили агентству AFP в Олимпийском комитете Франции.

Янн Детьен допустил, что в какой-то момент руководство может наложить запрет на участие в командных соревнованиях Тибюс, чтобы страна не рисковала медалью. Однако пока им дают добро на участие девушки, он будет последовательно стоять на защите своей подопечной. Поскольку верит в ее версию событий и называет недопустимыми попытки лишить места в составе человека, который добыл его своей работой и упорством. Более того, с этой позицией якобы солидарны и коллеги Изаоры по сборной, и они готовы пойти на риск отмены результатов, чтобы выступать с давней подругой.

Надо отметить, что Тибюс не просто многократный призер чемпионатов мира и Европы и чемпионка мира 2022 года. Она — лидер французской рапиры и одна из сильнейших рапиристок планеты. Сборная Франции с Изаорой и без нее — это две разные команды. Задача перед сборной на домашних Играх может быть только одна, тем более что в отсутствие россиянок, помешавших золотым перспективам три года назад в Токио, шансы французских рапиристок стать первыми в Париже заметно выросли. Однако это не значит, что их ждет легкая сетка. Остаются сильные команды Италии и США, может удивить Венгрия — поэтому Детьену важно сохранить в составе свою лучшую рапиристку. Впрочем, время для маневра у него еще есть. Личный турнир стартует в воскресенье, а составы на командные соревнования надо подавать в следующий четверг.

Фото Global Look Press

Включение Тибюс в состав команды будет зависеть от ее результатов в личке

Вероятно, итоговое решение будет принято исходя из выступления Тибюс в личном первенстве. Если она в очередной раз покажет себя на голову сильнее остальных француженок — тогда вариантов у тренера Детьена не останется, и придется идти на риск с допуском потенциально дисквалифицированной спортсменки до командных соревнований. Если же результаты Изаоры будут не такими впечатляющими, как ранее, и замена девушки на одну из запасных не станет смотреться как шаг назад, то едва ли кто осудит Янна за подстраховку, включая саму Изаору. Впрочем, сейчас о втором варианте французы предпочитают даже не говорить. Наоборот, вся сборная излучает уверенность в невиновности девушки и поддерживает ее. А Детьен говорит об «общечеловеческих ценностях» внутри своего коллектива, где шаг с отстранением Тибюс в трудную для нее минуту можно было бы расценить как предательство.

Вкратце напомним, в чем вообще дело. 14 января во время этапа Кубка мира в Париже Тибюс сдала положительный тест на остарин. Однако ей удалось отбиться от возможной дисквалификации, поскольку наличие в организме запрещенного вещества девушка объяснила «обменом телесными жидкостями» на тот момент со своим молодым человеком, а теперь уже и супругом, американским фехтовальщиком Рэйсом Имбоденом. Профессор токсикологии Жан-Клод Альварес по просьбе Тибюс исследовал волосы Изаоры и Рэйса, обнаружив высокое содержание анаболического агента в пробе партнера. Кроме того, Имбоден намеренно принял лекарство, после чего долго целовал свою подругу. В результате этого эксперимента в организме девушки снова нашли допинг. Тем не менее ряд других экспертов выразили сомнение в выводах, к которым пришел Альварес. Точку в этом деле поставит CAS.