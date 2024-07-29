Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Фехтование

Париж-2024

29 июля, 23:15

Скандальная украинка не добралась до золота Олимпиады. Хотя ее вообще могло не быть в Париже

Украинская фехтовальщица Харлан выиграла бронзовую медаль Олимпиады
Отдел спорта «СЭ»
Ольга Харлан.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Саблистку Ольгу Харлан остановила хозяйка Игр Сара Бальзер.

Фехтование
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Сабля, личное первенство
Матч за 3-е место
Себин Чой (Корея) — Ольга Харлан (Украина) — 14:15
Финал
Сара Бальзер (Франция) — Манон Брюне (Франция) — 12:15

Наверное, задачу-минимум саблистка Харлан выполнила и взяла бронзу, хотя и ехала в Париж за золотом. Но в столице Франции ее сейчас могло и не быть — помогло особое отношение МОК.

Инцидент со Смирновой

Последние годы в женской сабле настоящим гегемоном стала российская сборная. На двух подряд Олимпиадах наши девушки бились между собой и в финале личного турнира, и побеждали в командном. Вы же помните золотую рубку Софьи Великой и Яны Егорян в Рио, а также поединок той же Великой с Софией Поздняковой в Токио?

Однако до отбора никого из наших лидеров Международная федерация фехтования не допустила. Год назад на чемпионат мира в Милан отправился второй состав, где команда РФ столкнулась с новой дискриминацией: скандалом обернулся поединок Харлан с Анной Смирновой.

Ольга Харлан и&nbsp;Анна Смирнова. Украинка оскорбила российскую фехтовальщицу на чемпионате мира и заработала дисквалификацию

Достаточно уверенную победу одержала опытная и титулованная украинка, но пожимать руку соперницы после боя не то что отказалась, а еще и выставила в сторону Анны саблю. После ушла с дорожки, а Смирнова осталась, ведь по правилам поединок считался завершенным, когда происходит рукопожатие. Наша спортсменка подала протест и просидела на дорожке около 50 минут, но ничего так и не дождалась.

По идее Харлан должны были дисквалифицировать, а россиянка вместо нее продолжить борьбу на турнире. Но для Анны чемпионат мира на этом закончился, а для украинки — нет. Сначала организаторы все-таки дисквалифицировали ее, но в дело вмешались большие начальники. Президент МОК Томас Бах лично пообещал Харлан дополнительную квоту, если из-за бана она не сможет набрать нужные очки, а следом FIE решила тут же отменить санкции. Да, в личном турнире выступить в Милане она уже не могла, зато приняла участие в командном.

Ольга Харлан и Анна Смирнова.
Фото Global Look Press

Объятия с экс-россиянкой

К Олимпиаде в Париже Харлан набрала неплохую форму. В этом сезоне на ее счету три медали Кубка мира в одиночной сабле, одна из которых — золотая. Плюс с командой было добыто серебро чемпионата Европы.

Перед стартом Игр-2024 Харлан свои амбиции не скрывала. В ее коллекции есть золото Олимпиады, но только командное, которое добыто еще в Пекине в 2008 году. В одиночной сабле в свое время получалось на чемпионатах мира и Европы, но только не на главном старте четырехлетия. Личный итог за пять Олимпиад — две бронзы.

Ольга Харлан обняла бывшую россиянку Анну Башту. «Это связано с тараканами в ее голове». Скандальная украинка обняла после поединка бывшую россиянку

Свой путь по турниру Харлан начала уверенно. До полуфинала никому из соперниц украинка не дала набрать более 9 очков и выглядела спокойной и уверенной. В 1/8 финала досталась Анна Башта, которая родилась в России, но с 2019 года выступает за Азербайджан — высочайшая конкуренция в нашей женской сабле не давали большого международного опыта, вот спортсменка и решилась на смену гражданства.

Противостояние получилось жестким. В одном из моментов Башта сильно ударила украинку по ноге. Харлан чуть похромала, показывая всем видом, что ей больно. Неприятный удар по руке получила и представительница Азербайджана. В результате на дорожку вышел врач, который оказал Анне быструю помощь.

Однако других инцидентов не последовало. После поединка Харлан и Башта обнялись, что для многих стало неожиданностью. Дело в том, что в июне этого на чемпионате Европы скандалом закончился поединок шпажисток — украинки Елены Кривицкой и выступающей за Грузию Майей Гучмазовой. После победы Кривицкая не удостоила соперницу никаким приветствием. Очевидно, дело в том, что Гучмазова родилась и раньше выступала за Россию. Майя такое поведение терпеть не стала, выдав гневную тираду в адрес Кривицкой.

Поэтому объятия Харлан и Башты в Париже вызвало удивление даже у главы Федерации фехтовании России Ильгара Мамедова. «Думаю, это связано с тараканами в ее голове, которые сжирают мозг, больше ни с чем. Естественно, это все бред. Они сами не знают, чего хотят, так как мнение у них меняется каждый день», — заявил Мамедов «СЭ» по поводу Харлан.

Сара Бальзер (слева) и Ольга Харлан.
Фото Reuters

Под взором Баха

Золотые мечты в одиночной сабле у Харлан разбились в полуфинале. На этой стадии ей достался самый сложный из возможных соперников — француженка Сара Бальзер. Помимо того, что она занимает второе место в рейтинге FIE и имеет первый номер «посева» в Париже, так еще и трибуны просто уничтожают соперников поддержкой. Трудно и судьям. Когда в одном из моментов поединка Харлан и Бальзер очко сначала засчитали француженке, а после челленджа отдали украинке, мощный недовольный гул наверняка заставил рефери усомниться в правильности решения.

Ольга Харлан. Украинку Харлан пригласили на Олимпиаду в обход квалификации после скандала с россиянкой

В целом же Сара полностью владела этим поединком, заставляя украинку с первых ударов находиться в роли догоняющей. Хозяйка Олимпиады повела со счетом 3:0, что Харлан быстро отыграла, но следующий рывок Бальзер нивелировать не смогла. На перерыв саблистки ушли при счете 8:5 в пользу Сары, а после него шансы на финал украинки быстро растаяли — 15:7.

Сара Бальзер после победы над Ольгой Харлан.
Фото Reuters

Бальзер отправилась в финал, в который также вышла ее соотечественница, бронзовый призер в одиночной сабле Токио-2020 Манон Брюне. Харлан же предстоял поединок за бронзу с кореянкой Чой Сэбин.

Тут украинка была явной фавориткой. Она стоит значительно выше в рейтинге (6-е против 24-го места), да и опыта имеет намного больше. Для кореянки это первая для Олимпиада, для Харлан — пятая. Но Чой не стушевалась и мощно смотрелась в первой половине поединка. К перерыву она добыла серьезный отрыв — 8:3. Во время паузы показали трибуны, на которых обнаружился глава МОК Томас Бах. Совпадение ли, но после этого Харлан выдала впечатляющий камбэк. Уступая со счетом 11:5, она нанесла 7 результативных ударов подряд. Все решалось в нервной концовке, в которой победное очко набрала украинка — 15:14.

А вот нового похода за личным золотом, похоже, не будет. Харлан утверждает, что после Парижа хочет другой жизни.

Фехтование
Олимпиада
Ольга Харлан
10
Читайте также
Губерниева призвали не возвращаться в Россию
Названы главные влюбленные пары спортсменов на Олимпиаде в Париже
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Это связано с тараканами в ее голове». Скандальная украинка обняла после поединка бывшую россиянку