Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Фехтование

Париж-2024

Сегодня, 20:00

«Это связано с тараканами в ее голове». Скандальная украинка обняла после поединка бывшую россиянку

Украинка Харлан обняла уроженку России после поединка на Олимпиаде
Екатерина Зобова
Ольга Харлан обняла бывшую россиянку Анну Башту
Ольга Харлан обняла бывшую россиянку Анну Башту.
Фото скриншот из трансляции, Reuters
Telegram Дзен
Украинская саблистка Ольга Харлан в 1/8 финала турнира в Париже встретилась с уроженкой Тольятти.

Встречи российских и украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже находятся под пристальным вниманием журналистов. Не последнюю роль в обострении отношений между атлетами двух стран сыграла в прошлом году саблистка Ольга Харлан, которая на чемпионате мира по фехтованию в Милане не просто отказалась жать руку Анне Смирновой, а выставила вперед оружие. Волей жребия на Играх в столице Франции ей вновь предстояло сразиться с уроженкой РФ, пусть и выступающей под флагом Азербайджана, — Анной Баштой.

Под защитой Томаса Баха

За поступок на чемпионате мира в Милане Харлан, напомним, сначала была наказана. Спортсменку тогда хотели дисквалифицировать за нарушение дисциплинарных правил, но затем Международная федерация фехтования (FIE) пошла на попятную и допустила Ольгу к командным соревнованиям. В итоге чиновники и вовсе нашли простой выход из сложившейся ситуации — просто разрешить атлетам не жать друг другу руки, если им не хочется этого делать.

Украинцам Украиским спортсменам разрешили отказаться от&nbsp;рукопожатий с&nbsp;россиянами на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Украинцам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде. Этот жест назван «провокацией»

«Я как украинка хотела показать, что некоторые нормы нужно менять, потому что реальность иная. Я решила, что не буду пожимать ей руку, и сделала это для всех украинских спортсменов и людей, которые за мной следят. Я знала последствия и то, что моя карьера может быть остановлена, но я не могла поступить иначе», — говорила тогда саблистка AS.

В итоге Харлан даже выиграла от своего поступка. Глава МОК Томас Бах гарантировал ей место на Олимпиаде в Париже, предоставив wild-card. Впрочем, Ольга и так имела хорошие шансы поехать на турнир. Все-таки украинка уже имеет в своем активе 4 медали Игр разных лет: золото, серебро и две бронзы.

Фехтовальщица Анна Башта
Анна Башта.
Фото Global Look Press

Новая дилемма

В Париже Харлан предстояло в 1/8 финала вновь сразиться с россиянкой, пусть и бывшей. Анна Башта родилась в Тольятти и только в 2019 году сменила спортивное гражданство на азербайджанское. С того момента она успела завоевать серебро на чемпионате мира в 2022 году и на Олимпиаде составила украинке серьезную конкуренцию, уступив с разницей лишь в один укол — 15:16.

Удивительно, но в данном случае после поединка Харлан оказалась не столь принципиальной, как на чемпионате. Она даже обняла соперницу. Позднее выяснилось, что у девушек хорошие личные отношения.

«Не могу сказать, что мы лучшие друзья, но знаем друг друга с самого начала. У нас тоже хорошие отношения. Мы даже обнялись. Мы всегда поддерживали друг друга, желаю ей золотой медали на Олимпийских играх. Она действительно одна из лучших спортсменок», — сказала Башта изданию Idman.biz.

Впрочем, возможно, Ольга просто не хотела лишний раз проверять свою удачу. Перед Играми в Париже президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил о договоренности с международными федерациями об отсутствии приветствий между украинцами и россиянами во время Олимпиады, но остается вопрос, распространяется ли она на уроженцев РФ, выступающих под другим флагом. С другой стороны, вряд ли кто-то осмелился бы в данном случае наказать спортсменку, которую лично поддерживает Бах.

Фехтовальщица Ольга Харлан
Ольга Харлан.
Фото Reuters

В России поддержали поступок Харлан

В России на объятия Харлан и Башты отреагировали положительно. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал поступок Ольги правильным.

«К сожалению, комментировать поведение украинской команды сложно. Руководители спорта Украины призывают не подавать руку, не фотографироваться с уроженцами из России. Харлан сделала правильный поступок. Когда молодец, тогда молодец. Соперников нужно уважать не по национальному признаку, а по человеческому. Тогда будет сближение наших народов. Мы надеемся, что через спорт будут быстрее сниматься недопонимания между нашими странами», — сказал Свищев «СЭ».

В то же время олимпийская чемпионка Ольга Журова обратила внимание, что негативно реагируют обычно именно на россиян.

Ольга Харлан. Украинку Харлан пригласили на Олимпиаду в обход квалификации после скандала с россиянкой

«Если спортсмен из России выступает за другую страну, реакция уже иная. До этого все спортсмены дружили между собой, общались. А потом украинцам сказали, если ты близко подойдешь к русским спортсменам, тебя загнобят», — отметила Журова «СЭ».

По мнению президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова, Харлан просто не может определиться, чего на самом деле хочет.

«Думаю это связано с тараканами в ее голове, которые сжирают ее мозг, больше ни с чем. Естественно, это все бред. Они сами не знают, чего хотят, так как мнение у них меняется каждый день», — заявил Мамедов «СЭ».

Фехтование
Олимпиада
Ольга Харлан
16
Читайте также
Экипаж МКС провел свою Олимпиаду в космосе
Украинская теннисистка Калинина снялась с Олимпиады в Париже из-за болезни
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Журова ответила Губерниеву на слова о неспортивной России
Россияне на Олимпиаде в Париже: кто из спортсменов участвует в Играх-2024
МОК планирует вручить перераспределенные решением CAS медали на Олимпийских играх в Париже
ISU поприветствовал решение CAS по апелляции россиян на лишение золота Олимпиады-2022
ОКР опубликовал заявление после решения CAS отклонить апелляции россиян на золото Олимпиады-2022
ФФККР разочарована решением CAS отклонить апелляции на лишение россиян золота Олимпиады-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Фехтовальщица получит за золото Парижа рекордный бонус. Впервые чемпиону заплатят 768 тысяч долларов