«Надо отвечать США так, чтобы они потели и чувствовали боль». Мнение олимпийского чемпиона

Интервью главы тренерского совета сборной России по фехтованию Марка Ракиты.

Очень обидно наблюдать за олимпийским фехтовальным турниром в Париже. Эмоции, шоу, рев трибун в легендарном Grand Palais — и невольно вспоминаешь, как всего три года назад на глазах у президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова его дочь София завоевала золотую медаль, выиграв в финале у великой Великой. Такие вечера запоминаются надолго. Да и Россия в фехтовании объективно один из лидеров. Корреспондент «СЭ» расспросил о чувствах от разделения спортивного мира на наших и ненаших у двукратного олимпийского чемпиона Игр 1964 и 1968 годов, главы тренерского совета сборной Марка Семеновича Ракиты.

Сегодня правит бал Сатана — США

— Марк Семенович, Олимпиаду смотрите?

— А что, где-то показывают?

— Только в интернете.

— Мое мнение по поводу этой Олимпиады вообще раздваивается. В Олимпиаде надо участвовать, но надо высказать им презрение. Как это сделать — не знаю. Наверняка есть умные головы, которые могут это придумать. Во всяком случае, надо донести до их сведения, что мы их не понимаем. А они нас. Нас ставят в положение виноватых, а в чем наши спортсмены виноваты?

Каждый человек обладает чувством достоинства. Я со своим эго отказался бы участвовать. Но я уже олимпийский чемпион, мне неучастие не навредит. Те, кто едет сейчас, хотят получить право впоследствии говорить свои детям и внукам, что они участвовали и побеждали на Олимпийских играх. Правда, есть маленький нюанс. Я выступал за свою страну и гордился, что я член сборной СССР. Чем могут гордиться нынешние атлеты?

— Видимо, личным успехом.

— Знаете, там, где нет командного духа, нет Олимпиады. Сборной у нас нет. Мы не можем болеть за своих людей в разных видах спорта. Такая двоякая позиция, да — участвовать надо, но я бы не стал.

— Мне 31 год, я, в отличие от вас, не застал холодную войну, когда одновременно воевали США и СССР в разных точках мира — и даже вопроса не возникало об отстранениях. Мы потеряли влияние?

— Сегодня правит бал Сатана — это США. Они нам делают больно, а мы им — нет. Вот у меня вопрос: почему?

— А можем ли?

— В этом и вопрос. Вокруг везде говорят, что мы настолько сильны, что можем. Тогда почему не делаем? Почему не поставим на Кубе нашу военную группировку? Вокруг нас полно американских баз. Если мы пригоним туда пару подводных лодок, они поймут, что под прицелом. Чтобы у них тоже задница потела! На Олимпиаде показывают, что с нами могут делать что угодно. Да, понимаю — нам не надо огрызаться в ответ. Надо достойно себя вести, но надо отвечать так, чтобы они тоже почувствовали боль.

— А вы с американцами были в хороших отношениях в бытность своей карьеры?

— Американские спортсмены — абсолютно нормальные ребята, у нас с ними всегда были товарищеские отношения, хотя наши страны шли разными путями. Сегодня, думаю, они испортились. Мне кажется, в наших СМИ нет антагонизма к Америке. У них антагонизм к России культивируется. Мало того — они заставляют весь мир относиться к нам с недоверием.

— А вы знаете, что на этой Олимпиаде выступает внучка вашего партнера по сборной Владимира Назлымова Татьяна? За сборную США.

— Я не националист, но крымские татары порой оказывались предателями. Их еще товарищ Сталин выселил из Крыма, всю нацию. А Назлымов как раз крымский татарин, хоть и родился в Дагестане. Его отец, нормальный советский офицер, вернулся с войны в Крым — а его не пустили, и он уехал в Уфу. А потом его потянуло в мусульманский регион.

Фото Reuters

Израильские спортсмены что, уничтожают палестинцев?

— Есть мнение, что раз Израиль ведет активные боевые действия, то его надо отстранить, как и Россию. Согласны с такой постановкой вопроса?

— Вы спрашиваете меня как еврея?

— Как Марка Ракиту, олимпийского чемпиона.

— Просто Марк Ракита — чистокровный еврей, чтоб вы знали. Считаю, что к Израилю относятся так же неправильно, как и к нам. Какое их дело, чем занимается Израиль? Там что, спортсмены убивают палестинцев? Как я могу отвечать за политику нашего государства? Думаю, я не могу на нее повлиять. Также и израильтяне. Мы гордимся своей страной, израильтяне — своей. Но ни мы, ни они не принимают решения в правительствах. Спортсмены должны заниматься спортом — это отдельная сторона жизни, — а не политикой. Физическую культуру до сих пор не признают одной из сфер культуры человечества, а зря. Израиль должен выступать, и их нельзя трогать. Так же, как и наших.

— В вашу эпоху же спорт явно использовался для политики, разве нет?

— Для советского государства спорт был одним из средств признания. Раз спорт хороший, значит, жизнь хорошая. На самом деле жизнь у нас была не очень хорошая, а спорт — да. Средства вкладывались. Это не говорит о том, что у нас все было правильно. За границей фирмы вкладывают в спорт, а у нас — государство. Сейчас у нас тоже фирмы стали спонсировать — но все равно им за границей что-то не нравится. Мир сошел с ума, и у них другие на нас планы. Ресурсы истощаются, а у нас их больше всех на планете. У других глаза горят на это. А надо уметь щелкать их по носу, чтобы они это чувствовали, а мы получали моральное удовлетворение. Я хочу гордиться своей страной. И жду, когда нами будет сделано такое предложение, от которого они не смогут отказаться.

Софья Великая. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На Олимпиаде боролись бы за золото во всех видах

— Насколько пристально в сейчас следите за фехтованием?

— Я не только слежу, я еще и председатель тренерского совета сборной. Я в курсе всей фехтовальной жизни не только в стране, но и в мире.

— А разве вам тогда не нужно за Олимпиадой следить? За новыми тенденциями.

— Мне не нужно, потому что все тенденции разрабатываем мы. Они всегда плелись у нас позади. Даже если нас надолго отлучат, мы все равно внутри будем расти. У нас достаточно талантливых людей, наш спорт не затухнет — не только фехтование. Если, конечно, государство не ограничит наши возможности. И что-нибудь придумывать будем. Наш народ изворотливый, выдержим.

— Можно оценить, сколько медалей взяли бы россияне на Олимпиаде в сильнейшем составе?