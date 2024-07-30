«Никогда не видел ничего подобного». Итальянцы возмущены судейством в олимпийском фехтовании

Сегодня, 13:00
Представители итальянского фехтовальщика Филиппо Маччи сильно возмущены результатами финала в мужской одиночной рапире на Играх в Париже. Они считают, что их спортсмен должен был забирать золото, но победу украли судьи. Национальный олимпийский комитет Италии даже подал официальную жалобу.
В финале Маччи сражался против победителя прошлой Олимпиады в Токио Чун Ка-Лонга, выступающего за Гонконг. В концовке все складывалось в пользу итальянца. Он вел со счетом 14:12, а значит, до золота у него оставался ровно один точный укол. Однако Чун Ка-Лонг, будучи на грани, совершил камбэк и набрал три очка подряд. Спорной, по мнению итальянской стороны, была вся концовка поединка.
«Я никогда не видел ничего подобного ни как спортсмен, ни как тренер. Надеюсь, что это просто некомпетентность, я не хочу предполагать ничего другого, — злился после финала тренер итальянца Стефано Чериони. — Маччи — моральный победитель. Он побеждал три раза, но оказался вторым. Мое сердце разрывается из-за него, потому что мы так усердно работали. Он заслужил эту победу, потому что наносил свои уколы».
Согласились с Чериони и в НОК Италии. Глава организации Джованни Малаго назвал произошедшее «позором», заявив, что комитет подал официальную жалобу. Также Малаго негодовал из-за назначения судей на этот бой.
«Ситуация ясна. Если у вас есть судьи, один из которых из Южной Кореи, а второй из китайского Тайбэя, то вам нужно их заменить. Вы не можете так делать. Это оппортунизм. Найдите мне другой вид спорта, где у вас могут быть судьи, которые приезжают из регионов, близких к одной из стран, участвующих в соревнованиях. Я говорил с секретарем Международной федерации фехтования и сказал, что это правило нужно изменить. Мы очень рассержены и сожалеем», — говорил глава НОК Италии.
При этом интересно, что сам Маччи по поводу результата не протестует. Да, он тяжело принял такое обидное поражение, но признает заслуги Ка-Лонга. «Фехтование — это вид спорта, который находится на усмотрении судьи. Я был впереди со счетом 14:12 и не смог довести дело до конца, — сказал итальянский рапирист. — Я снова посмотрю эти выпады. В тот момент чувствовал, что был прав. Но не ощущал себя ограбленным. Возможно, судьи ошиблись, но не думаю, что они действовали недобросовестно. Я поздравил Чуна после поединка. Он великий спортсмен».
Представитель Гонконга тоже понимает, насколько судейство играет роль в фехтовании. Ка-Лонг признал, что в финале все для него могло обернуться иначе. «Я был так уверен в третьем уколе, хотя то же самое было и с первыми двумя. В другом месте или с другим судьей все могло сложиться по-другому, но каждый фехтовальщик думает, что очко принадлежит ему», — заявил двукратный олимпийский чемпион.
Тренер проигравшего тоже понимает, что ничего уже не изменить. «Серебро — это отличная медаль, но золото — нечто другое. Теперь нам нужно подождать четыре года, чтобы попробовать снова», — сказал Чериони.
В Париже Чун Ка-Лонг стал самым титулованным спортсменом своей страны в истории. Три года назад на Олимпиаде в Токио в финале он тоже выиграл у рапириста из Италии Даниэле Гарроцо. То золото стало вторым для Гонконга на летних Играх. Первое было добыто в парусном спорте Ли Лишанем еще в Атланте в 1996 году.
Так как медали, особенно золотые, спортсмены из Гонконга берут на Олимпиадах редко, в стране пообещали за них щедрые вознаграждения. В Париже их размер самый высокий из всех участников Игр. Так, победителю полагается 768 500 долларов, а за серебро и бронзу Спортивный институт Гонконга дает 384 и 192 тысячи соответственно.
По итогам Олимпиады в Париже Гонконгу придется серьезно раскошелиться, ведь Чун Ка-Лонг уже не единственный победитель Игр из этой страны. Ранее в женском турнире шпажисток первое место заняла Вивиан Кон. Таким образом во Франции фехтовальщики удвоили количество золотых медалей Гонконга за всю его историю.
Теперь как минимум придется выплачивать 1 537 000 долларов за две золотые, а также 192 тысячи за бронзу пловчихе Шивон Хоуи в соревнованиях на 200 метров вольным стилем. Просчитались, но где?
Судейский скандал в мужской рапире — не единственный на этих Играх. Более жесткое возмущение выдал грузинский саблист Сандро Базадзе. В 1/8 финала личного турнира он уступил египтянину Мохамеду Амеру со счетом 14:15. Решающий удар изучали с помощью видеоповтора, но Базадзе в справедливость не верит.
«Моя карьера закончена. Как я могу вернуться, когда судьи все время разрушают мою карьеру? — приводит слова грузинского саблиста Daily Mail. — Она пошла и проверила видео. Я готовился к этому 21 год, а она относится ко мне, будто я никто. Когда я попросил ее объяснить, она отвернулась и ушла. Олимпийские игры... справедливость, где же справедливость? Я не знаю, но я точно не оставлю это просто так. Клянусь своими сыновьями, я что-то придумаю».
Пока же придумывает Федерация фехтования Грузии, которая направила жалобу в FIE на судейство в поединке своего спортсмена. Шансов на то, что результат будет пересмотрен, как и в свежем случае с финалом в мужской рапире, нет никаких.