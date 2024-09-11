Арестованного за покупку кокаина на Олимпиаде хоккеиста дисквалифицировали

Федерация хоккея на траве Австралии дисквалифицировала на один год члена олимпийской сборной Тома Крейга, замешанного в скандале с покупкой кокаина на Олимпиаде в Париже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

28-летнего спортсмена задержали 6 августа в северном районе Пигаль французской столицы. Полиция обнаружила у Крейга 1 грамм наркотического вещества. Расследование вела бригада по борьбе с наркотиками парижской судебной полиции.

Сборная Австралии по хоккею на траве уступила команде Нидерландов (0:2) в четвертьфинале Олимпиады в Париже.

Крейг выступает за австралийскую сборную с 2014 года. Он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.