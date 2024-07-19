Австралийский спортсмен пожертвовал пальцем ради участия в Олимпиаде-2024

Сегодня, 10:03
Член сборной Австралии по хоккею на траве Мэтт Доусон пошел на ампутацию пальца, чтобы принять участие в Олимпийских играх в Париже.
Перед отъездом на Игры 30-летний спортсмен сломал безымянный палец на правой руке и пошел на ампутацию верхней фаланги.
«У меня было мало времени, чтобы принять решение. Но теперь я смогу не только сыграть в Париже, но и полноценно жить дальше», — приводит слова Доусона 7News.
Доусон является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.