Хоккей на траве на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/2 финала у женщин

Сегодня, 14:15
Матчи 1/2 финала хоккея на траве у женщин в рамках Олимпийских игр в Париже пройдут в среду, 7 августа. «СЭ» публикует расписание соревнований. Время начала — московское.
15.00 Нидерланды — Аргентина
20.00 Бельгия — Китай
На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.
Матч за 3-е место и финал состоятся 9 августа. Полностью расписание соревнований по хоккею на траве среди мужчин и женщин в Париже-2024 читайте в специальном разделе на нашем сайте.