Игрока сборной Австралии по хоккею на траве задержали в Париже за покупку кокаина

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Том Крейг был арестован во время Олимпийских игр в Париже по подозрению в приобретении кокаина, сообщает Daily Mail.

28-летнего спортсмена задержали во вторник вечером в северном районе Пигаль французской столицы. Полиция обнаружила у Крейга один грамм наркотического вещества. Расследование ведет бригада по борьбе с наркотиками парижской судебной полиции. Также с ситуацией разбирается Национальный олимпийский комитет Австралии.

Сборная Австралии по хоккею 4 августа уступила команде Нидерландов (0:2) в четвертьфинале Олимпиады в Париже.

Крейг выступает за австралийскую сборную с 2014 года. Он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.