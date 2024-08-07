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Париж-2024

Сегодня, 19:55

Игрока сборной Австралии по хоккею на траве задержали в Париже за покупку кокаина

Алина Савинова
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Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Том Крейг был арестован во время Олимпийских игр в Париже по подозрению в приобретении кокаина, сообщает Daily Mail.

28-летнего спортсмена задержали во вторник вечером в северном районе Пигаль французской столицы. Полиция обнаружила у Крейга один грамм наркотического вещества. Расследование ведет бригада по борьбе с наркотиками парижской судебной полиции. Также с ситуацией разбирается Национальный олимпийский комитет Австралии.

Сборная Австралии по хоккею 4 августа уступила команде Нидерландов (0:2) в четвертьфинале Олимпиады в Париже.

Крейг выступает за австралийскую сборную с 2014 года. Он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

Источник: Daily Mail
Олимпиада
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