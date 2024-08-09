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Париж-2024

Сегодня, 20:30

Нидерланды — Китай: смотреть трансляцию финала Олимпиады 2024 у женщин в хоккее на траве

Нидерланды и Китай сыграют в финале олимпийского турнира по хоккею на траве 9 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Китая по хоккею на траве.
Фото Global Look Press
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В пятницу, 9 августа, на Олимпиаде в Париже разыграют медали в женском хоккее на траве. В финальном матче сыграют сборные Нидерландов и Китая. Все матчи турнира проходят на стадионе «Ив дю Мануар» в пригороде Парижа Коломбе. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Александр Ляказетт&nbsp;&mdash; Фермин Лопес. Олимпиада-2024: финал футбольного турнира Франция — Испания. Онлайн-трансляция 9 августа

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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