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Париж-2024

Сегодня, 15:45

Хоккеиста дисквалифицировали за покупку кокаина на Олимпиаде в Париже. Но двери сборной для него не закрыли

Австралийца Крейга дисквалифицировали на год за покупку кокаина на Ишграх-2024
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Австралийский хоккеист Том Крейг.
Фото Global Look Press
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Австралиец Том Крейг наказан не так серьезно, как может показаться.

Спустя месяц подведен итог скандалу с австралийским игроком в хоккей на траве Томом Крейгом, который был задержан на Олимпиаде в Париже за попытку купить кокаин. На родине ему дали 12-месячную дисквалификацию, однако в сборной он может оказаться совсем скоро.

Плохое решение хорошего парня

На Олимпиаде в Париже сборная Австралии по хоккею на траве остановилась в четвертьфинале, где уступила будущему чемпиону Игр Нидерландам. Матч состоялся 4 августа, а 7-го числа у команды в отеле было запланировано семейное и дружеское мероприятие, на котором подвели итог олимпийской кампании. Примерно в полвосьмого вечера гости начали расходиться. Но небольшая группа спортсменов решила отправиться в 9-й район города и посетить несколько баров.

В какой-то момент у одного из заведений началась суматоха. Она была связана с арестом Тома, пытавшегося купить кокаин. Как утверждалось позже, Крейг, кстати, вице-чемпион Игр в Токио, действовал самостоятельно и исключительно в своих интересах. Другие игроки команды о намерениях своего товарища ничего не знали. Тем не менее обеспокоенные хоккеисты последовали за Томом в участок, где их уверили, что серьезного наказания для него не будет.

Том Крейг (в&nbsp;центре). «Я опозорил всех». Звезду Олимпийских игр задержали за покупку кокаина в Париже

Его действительно не было. Австралиец провел ночь в участке, а на следующий день был отпущен, отделавшись предупреждением. Однако новость о задержании быстро разлетелась по СМИ. Когда Крейг вышел ему, пришлось оправдываться перед журналистами: «В первую очередь я хотел бы извиниться за то, что произошло за последние 24 часа. Я совершил ужасную ошибку и беру на себя полную ответственность за свои действия. Моя действия — мои собственные. Они никоим образом не отражают ценности моей семьи, моих товарищей по команде, моих друзей, спорта и австралийской сборной. Я опозорил вас всех и мне очень жаль».

Глава миссии австралийской сборной на Олимпиаде Анна Мирес еще раз подчеркнула, что Крейг действовал самостоятельно, а также заверила, что это единичный случай. «Я бы предпочла здесь говорить о трех золотых медалях, которые мы сегодня выиграли, — говорила Мирес в ходе специальной пресс-конференции в Париже. — Я не могу оправдать то, что сделал Том. Он хороший человек, который принял плохое решение. Он извинился, проявил раскаяние и признал свою ошибку, и мы поддержим его, если ему понадобится помощь».

Впрочем, вместо поддержки игрока изолировали от команды. Его выселили из олимпийской деревни и не разрешили присутствовать на церемонии закрытия Олимпиады. «Что касается наших действий на данный момент, то мы не можем сделать ничего большего, поскольку это произошло вне командной среды», — заявила Анна Мирес.

Том Крейг.
Фото Global Look Press

Приоткрытая дверь

По прилету на родину Австралийская федерация хоккея на траве провела расследование, по итогу которого к игроку были применены санкции. Наказание на первый взгляд выглядит достаточно жестким — 12 месяцев дисквалификации. Однако в деталях все не так страшно для Тома.

Во-первых, реальный бан он имеет только на полгода. «Шесть месяцев этого отстранения будут отбыты полностью, а оставшиеся шесть месяцев условно, в зависимости от соблюдения требований к поведению», — говорится в заявлении федерации. Крейгу будет необходимо пройти программы обучения и образования.

Дисквалификация вступает в силу с 9 сентября и распространяется на все внутренние австралийские соревнования. Вот только Том выступает за клуб «Клейн» из Нидерландов. Будут ли распространяться санкции на Европейскую хоккейную лигу, не сообщается.

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С выступлением за сборную тоже все не так очевидно. Крейг является важным звеном национальной команды. За свою страну он сыграл 142 матча. Если на Играх в Рио в 2016-м он был запасным, то на Олимпиаде в Токио в 2021-м, где австралийцы взяли серебро, стал крепким игроком основы. В первой команде он был и в Париже, где провел в составе все шесть матчей, забив один гол. Сейчас ему 29 лет. Карьера еще явно не заканчивается.

Терять такого хоккеиста в Австралии явно не хотят. Поэтому в федерации сообщили, что Крейг имеет право быть выбранным в состав команды на 2025 год. Ожидается, что этот состав объявят в конце нынешнего года, то есть когда реальная, а не условная дисквалификация Тома еще не закончится. Так что проступок австралийца в Париже, конечно, ударил по его репутации, но не должен сильно повлиять на карьеру Крейга.

Олимпиада

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